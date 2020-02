Toto Wolff lehet az Aston Martin új elnökségi tagja?

Péntek reggel került bejelentésre, hogy a Racing Point tulajdonosa, Lance Stroll édesapja, Lawrence Stroll megvásárolta az Aston Martin részvényeinek 16,7 százalékát.

Emellett azt is bejelentették, hogy a Racing Point csapata 2021-től már Aston Martin néven fog indulni, és az Aston Martin a csapat szponzora is lesz a 2021-es szezontól.

A silverstone-i bázisú istálló viszont ettől függetlenül továbbra is a Mercedes motorjait használhatja majd, ami az Aston Martin beszállásával csak még logikusabbá válik, hiszen a Mercedes anyavállalata, a Daimler 4 százalékot tulajdonol az Aston Martinból.

Ebből kiindulva nem lenne meglepő, hogyha a technológiai kooperáció a Mercedes és a Racing Point (Aston Martin) között még szorosabbá válna, és egyes források szerint a Racing Point 2020-ban már a Mercedes gyári fékrendszerét fogja használni.

Emellett az is valószínűsíthető a RaceFans szerint, hogy a Racing Point és a Mercedes közeledésével Toto Wolff és Lawrence Stroll kapcsolata is szorosabbá válhat. A brit oldal szerint Wolff és Stroll rengeteget beszélget egymással, és tavaly sokszor együtt is repültek.

A hivatalos bejelentéshez odaírták, hogy a vállalat elnökségi tagjait egy listába szedték össze, viszont egy foglalás is történt, így a lista még folytatódhat. A RaceFans szerint a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff foglalhatott magának egy helyet az elnökségbe…

