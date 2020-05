Tost: a megbízhatóság kulcsfontosságú lesz Ausztriában, senki nem engedheti meg az időveszteséget

A 2020-as szezon első 10 versenyét kellett már elhalasztani, vagy eltörölni, és most hétvégén tartanák a Monacói Nagydíjat, amelyet el is töröltek, ahogyan a Francia Nagydíjat is.

Franz Tost szerint akkor, ha 15 futamot meg tudnak még tartani az évben, akkor „éppen, hogy ki tud gazdálkodni mindent” a Red Bull B csapata, akik 2020-ra az osztrák italgyárosok ruhamárkájának a nevét vették fel.

Amikor az F1, és a Liberty reményei szerint júliusban újraindulhat a szezon, akkor már majdnem 5 hónapja nem ültek a pilóták az autóban a barcelonai teszt után, ezért jogosan tart mindenki, köztük Tost is attól, hogy a pilóták berozsdásodhatnak picit.

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Nagy kihívás lesz (újraindítani a csapatot a szezon előtt). Teljesen szét fogom szereltetni az autót, és újra felépítettetni, mint ahogyan azt tettük az első autóval is. Ezután lesznek majd bokszkiállás gyakorlások is, de egy kicsit aggódok a pilóták miatt is, akik már nagyon régóta nem ültek az autókban” – mondta Tost a Formula1.com-nak adott interjújában.

„Nagyon fontos lesz, hogy megbízható legyen majd az autó, hogy amikor kihajtunk vele, akkor ne ütközzünk semmilyen problémába, mert annyi kört kell vele mennünk majd, amennyi csak lehetséges lesz.”

„Szerintem minden csapatnak ez lesz a stratégiája, amit láthatunk majd a pénteki első szabadedzésen Ausztriában. Rengeteg autó lesz a pályán, nem lesznek olyanok, akik majd várakoznak a bokszban egy jobb pályára, vagy jobb tapadásra.”

„Minden pilóta ki fog hajtani, hogy visszaszerezzék a sebességérzetet, megszokják a fékeket, a kanyarokat, és így tovább.”

Bár az ausztriai szezonkezdet egyre biztosabbnak tűnik a Forma-1 számára, Silverstone hiába egyezett meg egy dupla futamról az F1-gyel, a külföldi utazókra vonatkozó karanténszabályok, amely alól a legújabb hírek szerint nem fog kivételt kapni az F1, ellehetetlenítheti a Brit Nagydíj megrendezését júliusban.

Silverstone helyére a Hockenheimring ugorhat be, akik eredetileg nem is voltak a versenynaptár részesei, azonban megerősítették, hogy tárgyalnak az F1-gyel a futamrendezési lehetőségről.

