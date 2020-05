Vettel emberi kiválóságáról írt egy szurkoló: „Ezt soha nem felejtem el…”

Sebastian Vettel, a Ferrari versenyzője már többször bizonyította az emberi nagyságát, nemrég pedig egy trex_racecar nevű Reddit-felhasználó osztott meg egy történetet, amit soha nem fog elfelejteni.

A Ferrari-szurkolót nagyon meglepte Vettel nagylelkű gesztusa: a négyszeres világbajnok két jeggyel lepte meg őt, de nem is akárhogy…

„Austinban élek egy butik hotel mellett, és tavaly az Amerikai Nagydíj előtti héten láttam félrehúzódni egy GT4C Lussót, és három Ferrari-overálos srác lépett ki belőle.”

„A következő nap is ugyanaz az autó húzódott félre, és Vettel és az egyik barátja szállt ki az autóból. Korábban soha nem kértem még senkitől autogramot, de a kezdetek óta a tifosiba tartozom, és ez az ember egy legenda. Így köszöntem neki, és megkértem arra, hogy csináljunk egy fotót. Meg is állt, pár percen keresztül beszélgettünk, és teljesen nyitott volt, úgy mutatta be magát, mintha nem tudnám, hogy ki ő.”

„Megkérdezte, hogy megyek-e a versenyre vasárnap, én pedig azt válaszoltam, hogy idén nem tudtam jegyet szerezni, de várom, hogy nézhessem őt, és sok sikert kívántam neki a versenyre.”

Sebastian Vettel, Ferrari Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

„A hét folyamán még láttam őt és a barátját, integettünk egymásnak, de azt gondoltam, ennyiben marad a dolog. Már rosszul is éreztem magam amiatt, hogy megzavarom, tudván, hogy mennyire privát emberről van szó.”

„Pár nappal később, amikor hazaértem, egy táska volt a kilincsemhez kötve. Kinyitottam, és egy aláírt sapka volt benne, egy kézzel írt üzenettel, ami a Ferrari fejlécével ellátott borítékra volt írva, benne pedig két jegy volt a versenyre, ami az én nevemre szólt.”

„Egy négyszeres világbajnok egyszer összefut velem, megtudja, hogy nincs jegyem a versenyre, megjegyzi a nevem, keres nekem jegyet, aztán a saját kezével ír üzenetet. Vettel egy hihetetlen ember, ezt pedig soha nem fogom elfelejteni!”

