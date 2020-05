Teljes egészében Norris parádés teljesítménye az online IndyCar-ban: látnod kell! (videó)

A Forma-1 részéről ritkák a különböző vendégszereplések. Ennek részben szponzori okai vannak, de a biztonság is szerepet játszik. Ugyanakkor voltak már példák erre, akár a közelmúltból is, amikor Fernando Alonso Le Mans-ban és Indianapolisban is rajthoz állt.

Az online térben ezt könnyebb megtenni, és láthattuk, hogy Max Verstappen, akit a világ egyik legjobb szimulátoros pilótájának is tartanak, mennyire versenyképes volt a Supercars mezőnyében, ami azelőtt nem volt igazán ismert számára.

Szombaton Lando Norris kapta meg a lehetőséget arra,hogy egy másik nagy széria online bajnokságában rajthoz álljon, amiről a hu.motorsport.com az elsők között számolt be. Miután a McLaren saját csapattal rendelkezik Amerikában, adott volt a forgatókönyv.

Lando Norris, Arrow McLaren SP Fotó készítője: Chris Graythen - Getty Images

Lando már az időmérő edzésen felhívta magára a figyelmet, és a legjobb időt rakta össze. A brit remekül rajtolt, és magabiztosan vezetett, majd a bokszkiállását követően biztonsági autós fázis volt érvényben, ami nem jött jól számára.

Norris tempója azonban a legjobb volt, és kimagaslott, de hibázott, és ezzel nehéz helyzetbe hozta magát. A show-nak biztosan jót tett, mert még feljebb kellett kapcsolnia, amit meg is tett, és megnyerte az austini futamot.

A fiatal pilóta természetesen nagyon boldog volt, bár a hibájának nyilvánvalóan nem örült, és hozzátette, a valóságban is kész lenne kipróbálni magát a jövőben, akár az Indy 500-on. Most azonban még maradjunk a szombati versenynél, amit teljes egészében megnézhettek az alább található videó segítségével.