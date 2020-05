Alonso után Norris is rajthoz állna az Indy 500-on

A McLaren pilótája, Lando Norris szombaton mutatkozhatott be az IndyCar online mezőnyében, amit az aktuális versenyzők alkotnak. Norris egészen szenzációs teljesítményt nyújtott, és az időmérő megnyerése után a futamot az élen fejezte be.

Norris még meg is pördült, így fel kellett zárkóznia, de megcsinálta. Ráadásul a második helyen O'Ward ért célba, így a McLaren kettősgyőzelmet abszolvált Austinban az ötödik fordulóban. Lando kedvet is kapott ahhoz, hogy mindezt a valóságban is kipróbálja.

„Azt gondolom, a legfontosabb az, hogy mindenki visszatérjen a versenyzéshez. Ez nem csak az F1-re értendő, vagy az IndyCar-ra, hanem mindenki másra is. Azt akarjuk, hogy újra az autónkban üljünk, és versenyezzünk.” - idézte Norrist a RaceFans.

„Amikor ez megtörténik, és remélem, hogy hamarosan így lesz, akkor azt hiszem, először a munkámra és a karrieremre kell koncentrálnom. Remélhetőleg azonban végül lehetőséget kapok arra, hogy az IndyCar-ban is kipróbáljam magam.”

„Vezettem néhány különféle autót a Forma-1 előtt. A Daytona 24 órás versenyen például az LMP2-ben szerepeltem. Szeretnék még több kategóriát felfedezni, de nem most, mert jelenleg a Forma-1-re koncentrálok.”

„A jövő egy bizonyos pontján, legyen az az Indy 500, vagy csak egy egyszeri verseny, vagy hasonló, szeretnék lehetőséget kapni Amerikában. Ez olyasvalami, amire gondolnék a jövő kapcsán.” - tette hozzá a McLaren versenyzője.

A következő héten az IndyCar iRacing Challenge Indianapolisban fog versenyezni. Norris azt mondta, csatlakozhat a mezőnyhöz, bár nincs tapasztalata az ovál pályákon. Ez pedig egy újabb érdekes kihívást jelenthet számára.

„Megpróbálom, de nem vagyok 100%-ig biztos ebben. Keveset mentem ovál versenyeken az iRacing-ben IndyCar-autóval, de nagyon jó móka. Ilyen nagy versenyeken azonban még nem vettem részt. Biztos vagyok benne, hogy ez a sima pályákon könnyebb, és hozzá vagyok szokva, mivel nem vezettem oválon, addig az IndyCar-versenyzői rendszeresen megteszik ezt.”

„Nagyon sok olyan trükköt fognak tudni, amit én nem. Szóval kicsit fordított lesz a helyzet. Beszélnem kell a csapattal, az Arrow McLaren SP-vel erről. Remélem, hogy megkaphatom a lehetőséget.” - fejezte be Norris.

