SZAVAZÁS: Szerinted a Haas jól döntött Grosjean megtartásával?

A Haas F1 Team betartotta az ígéretét, és közvetlen a Szingapúri Nagydíj előtt bejelentette a 2020-as párosát. Sokakat meglepett a döntés, mivel Romain Grosjean az elmúlt időszakban sokat hibázott, valamint már tavaly sok pontot dobott el. Azzal, hogy Nico Hulkenberg elérhetővé vált, a többség borítékolta a német érkezését.

Ez végül nem valósult meg és egyelőre nem ismerjük a részleteket, de azt nehéz elképzelni, hogy Hülkenberg nemet mondott, várván az Alfa Romeo, a Red Bull vagy a Ferrari ülésére. Ezzel együtt az is szerepet játszhatott a döntésben, hogy Hülkenberg és Magnussen kapcsolata enyhén szólva sem túl rózsás és már régóta nem is beszélnek egymással.

Hamarosan talán sokkal többet fogunk tudni, de jelen állás szerint úgy tűnik, hogy Hülkenberg kikerül a Forma-1-ből, ahová igen nehéz lesz visszatérnie. A német számára a Formula E, a WEC és a IndyCar is jó lehetőséget jelenthet, mert minden bizonnyal lesznek vagy már vannak is kérői. Sőt, a DTM is egy új állomás lehet a tapasztalt pilótának.