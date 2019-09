Hivatalos: Grosjean marad a Haasnál 2020-ra is, Hülkenberg nem érkezik

A Haas F1 Team, mely 2016-ban mutatkozhatott be a Forma-1-ben, gyakorlatilag a kezdetek óta a Kevin Magnussen-Romain Grosjean duóval versenyzett a kategóriában. A gárda első évében Esteban Gutierrez volt Grosjean csapattársa, de a mexikói még csak pontot sem tudott szerezni, ami miatt távoznia kellett.

A Magnussen-Grosjean páros 2017 óta versenyez egymás mellett, és ez a folytatásban is így lesz, noha a francia az utóbbi időszakban sokat hibázott és igen fontos pontszerzések mentek el rajta, különösen, ha megnézzük a tavalyi évet, amikor az Osztrák Nagydíjig még csak a TOP-10-ben sem zárt. Többek között a Haas emiatt sem szerezhette meg a nagyon értékes konstruktőri negyedik helyet.

Grosjean az év végén tehát nem hagyja el az F1-et, ahol 2009-ben mutatkozhatott be. A francia azonban abban az esztendőben csak beugró volt a Renault-nál, és 2012 óta versenyezhetett rendszeresen az F1-ben. Az első ilyen teljes idényében még eltiltást is kapott a balesetei miatt, így az Olasz Nagydíjon nem állhatott rajthoz.

Tragikus képsorokkal sokkol a legújabb NASCAR-film, melynek alapját egy igazi barátságon alapuló szívszaggató történet adta.

A másik oldalon Nico Hulkenberg még nagyobb tapasztalattal rendelkezik. A 32 esztendős pilóta 2010-ben mutatkozhatott be az F1-ben, még a Williams színeiben, de 2011-re elvesztette az ülését, főként a csapat anyagi helyzete miatt. Abban az esztendőben csak tesztpilóta volt a Force Indiánál. 2012-től azonban megkapta a lehetőséget az igazi visszatérésre és versenyzésre.

Romain Grosjean, Haas F1 Fotó készítője: Simon Galloway / Sutton Images

Hülkenberg, aki az F1 egyik legnagyobb negatív rekordere, hiszen nála több dobogó nélküli versenye senkinek sincs a sorozatban, 2013-ban egy évet eltöltött a Saubernél, de az a váltás nem jött be számára és visszatért a Force Indiához, ahol 2016-ig dolgozott. Ezt követően jött számára a nagy lehetőség a gyári Renault-val, bár korábban nagyon közel állt ahhoz, hogy aláírjon a Ferrarival. A franciákkal 3 évre kötelezte el magát, de a vezetőség úgy döntött, hogy 2020-tól már nem tart igényt a szolgálataira és Esteban Oconnak szavaz bizalmat, aki Daniel Ricciardo új csapattársa lesz.

„A tapasztalat és annak szükségessége a Haas F1 Team egyik sarokköve volt és Romain Grosjean, valamint Kevin Magnussen segítségével, akik 2020-ban is csapattársak lesznek, továbbra is olyan felállásunk van, ami szilárd platformot kínál számunkra a fejlődéshez. Tudják, hogy hogyan dolgozunk együtt csapatként, mi pedig azt, hogy mit tudnak adni a kormány mögött. Ez értékes folytonosságot és erős alapot is jelent a csapatunk fejlődéséhez.” - mondta Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke.

„Kemény év ez számunkra az autónk ingadozó teljesítménye miatt, de képességünkkel kihasználhatjuk a kombinált tapasztalatainkat, mely segít nekünk a tanulásban és a fejlődésben, felhasználva mindezt a következő évre is, miközben egységként haladunk tovább.”

Természetesen Grosjean nagyon boldog, hogy a Haasnál maradhat, hiszen más esetben minden bizonnyal elveszítette volna a helyét a rajtrácson. Erre a sorsra most Hülkenberg juthat, hacsak nem ad neki ülést az Alfa Romeo vagy a Red Bull, ahol még nem erősítették meg a 2020-as párost. A vadabb pletykák pedig még azt sem zárják ki, hogy az esetlegesen idő előtt távozó Sebastian Vettel helyét vegye át.

„Mindig is azt mondtam, hogy a Haas F1 Team-nél akarok maradni és továbbra is a csapat eredményeire kell építenem. A kezdetektől fogva itt voltam, és láttam a munkafolyamatokat Gene Haas és Günther Steiner részéről is, akik azon dolgoznak, hogy versenyképesebbé váljunk. Természetesen nagyon örülök, hogy továbbra is részese vagyok ennek.”

„Nagyon különleges volt a tavalyi év, amikor megszereztük az ötödik helyet a bajnokságban, már a harmadik évünkben, de idén más kihívásokkal találtuk szembe magunkat, amik megváltoztatták a helyzetet, ugyanakkor a korábbi és az idei tapasztalatokat felhasználjuk, hogy előrébb lépjünk 2020-ban. Várom már a folytatást a csapattársammal és az egész csapattal, közösen folytatván az utunkat.”

Magnussen is tisztában van azzal, hogy a Haas idei szezonja nem a legjobb. A dán elmondta, mindent megtesznek azért, hogy javítsanak a helyzeten, és újra versenyképesek legyenek, amit a tavalyi szezonban láthattunk. A tapasztalt versenyző hozzátette, senki sem elégedett a csapatnál azzal, amit a jelenlegi kiírásban mutatnak, de megvan bennük a szándék arra, hogy megfordítsák a dolgokat. Ezzel együtt hálás is, hogy a Haas a folytatásban is bizalmat szavaz számára, bár a korábban kötött kontraktusa így is érvényes volt 2020-ra.

A motoros kategóriák között is vannak endurance futamok, melyek közül a Bol D'or messze kiemelkedik, ahol 24 órán át húzzák neki a csapatok, csakúgy mint Le Mans-ban az autóversenyzők.