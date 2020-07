Szafnauer: A Mercedesé a helyes koncepció, nem a többieké

A Racing Point a 2020-as autójával sokaknál kiverte a biztosítékot, hiszen az kísértetiesen hasonlít a tavalyi Mercedesre, amellyel az egyéni, és a csapatvilágbajnoki címet is megnyerték. Otmar Szafnauer, a RP csapatfőnöke mesélt arról, hogyan építették meg az autót, állításuk szerint pusztán fényképek alapján.

„Minden nagy és kiscsapat is követi azt a gyakorlatot, hogy képeset készítenek mások autójáról. Egyesek egyszerűen jobb munkát végeznek akkor, amikor a képekről tanultakat át kell ültetni a valóságba” - kezdte Szafnauer.

„Amikor egy magas dőlésszögű (rake) koncepcióról aerodinamikai koncepcióról áttérsz az alacsony központi súlypont koncepciójára, felhasználva a képeket és a tanultakat, akkor valószínű, hogy valami hasonlóval állsz majd elő, különösen, ha az a dizájn már kiforrott, és nagyon-nagyon jó.”

„Nem szabad elfelejteni, hogy Adrian Newey, és a Red Bull jött ki először a magas rake koncepcióval, de most már a mezőny nagyrésze ezt használja, ideértve korábban minket is. Akkor is képeket csináltunk, de egyszerűen nem működött megfelelően a megoldás, de azt elmondhatom, hogy szinte az összes többi csapat ezt csinálta. Mindenki csinálja, mert engedélyezett.”

„Adok még két példát, F-csatorna, és dupla diffúzor, de van még rengeteg másik, például a befújt kerékanyák. Pár éve csak egy pár csapatnak volt befújt kerékanyája, és nagyon érdekes volt, hogy a Haas, aki akkor csak egy éve volt a sportban, már rájött, hogyan kell csinálni egy befújt kerékanyát.”

„Nos, nem is jöttek rá, a Ferrari szállította nekik, és ez így szokott történni ebben a sportban.”

Szafnauer arra a kérdésre, hogy akkor mindenki más, aki a Red Bull féle filozófiát követi, az hibázik-e, világos választ adott.

„Igen, de ez nem jár rizikó nélkül. Nem tudtuk, hogy amit csinálni fogunk, az milyen szinten fog végül működni. Amikor ezt az autót elkezdtük fejleszteni a szélcsatornában, (felhasználva a Mercedesről készített képeken látott elméleteket), hatalmas volt a visszaesésünk, másodpercek/ kör mértékű.”

„Saját magunktól tanultuk meg a szélcsatornában, és a CFD-ben, hogyan kell ezt csinálni, és ez vezetett ahhoz az állapothoz, amelyben most vagyunk. Minél nagyobb, kifinomultabb a magas rake megoldásod, annál nagyobb kockázatokkal jár, ha váltani akarsz valami másra.”

„Mi már régóta meg akartuk ezt lépni, először is azért, mert a sebességváltót is a Mercedestől vásároljuk, ezt a sebességváltót pedig egy alacsony központi gravitációjú autóhoz tervezték, ezért korábban kompromisszumokat kellett kötnünk az autó hátsó részén, ahol kulcsfontosságú, hogy jó leszorítóerőd legyen, csak így lesz stabil hátsó tengelyed, ezért meg akartunk szabadulni a magas rake koncepciótól.”

„Ez volt az első év, amikor ezt meg tudtuk tenni. De ezzel együtt is, arra számítottunk, hogy először egyet hátra fogunk lépni, hogy aztán kettőt léphessünk előre. Végül ez azonban nem így alakult.”

Ajánlott videó: