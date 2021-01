Stroll: „Ha Lance nem a fiam lenne, senki sem kérdőjelezné meg a helyét az F1-ben”

A Racing Point döntését, miszerint Sergio Perez helyett Sebastian Vettel érkezik a csapathoz, sok szurkoló és szakértő kérdőjelezte meg, hiszen úgy érezték, hogy inkább Lance Strollnak kellett volna elveszítenie a helyét a mexikói pilótával szemben.

Azóta már tudjuk, hogy Perez végül is jól járt ezzel a dologgal, hiszen idén már Max Verstappen csapattársa lehet a Red Bullnál, Stroll pedig most egy négyszeres világbajnok mellett mutathatja meg, hogy mit is tud valójában.

A RaceFansnek adott exkluzív interjúban idősebb Stroll kifejtette, hogy Lance pályán mutatott teljesítménye azt jelentette, hogy a csapat 100 százalékig igazolható döntést hozott a versenyzőkérdésben.

„Egy 22 éves számára, nemrég töltötte be ezt az életkort, az, amit a tavalyi évben elért, azzal megmutatta, hogy milyen teljesítményre is képes, így pedig helye van az istállónál. Ez az Aston Martin, ez egy üzlet” – mondta Lawrence Stroll.

„A pályán nyújtott tempója 100 százalékig igazolta azt a döntést, hogy helye van a csapatnál. Egyébként meg, ha nem a fiam lenne, akkor az a teljesítmény már önmagában is elég lett volna, senki sem kérdőjelezné meg.”

Bár Perez egyértelműen jobb volt tavaly, mint Stroll, hiszen 50 ponttal többet tudott szerezni a kanadainál, a Racing Pointból Aston Martinná avanzsált alakulat tulajdonosa rámutatott arra is, hogy fiát elég sok balszerencse érte a szezon második felében.

„Leclerc kivette őt a versenyből Oroszországban, Norris pedig a következő versenyen tette ugyanezt, szóval ezeknél a szituációknál nem lehetett őt hibáztatni.”

„Emiatt, amikor az egész idényt összerakjuk, akkor eléggé lenyűgöző volt, amit ez a 21 éves srác el tudott érni” – méltatta ismét fiát az idősebbik Stroll.

