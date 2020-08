Stroke-ot kapott Schumacher korábbi menedzsere

Bár már júliusban történt a dolog, de csak most derült ki a német Bild beszámolójából, hogy a sikermenedzser Willi Weber, aki korábban Michael Schumacher és Ralf Schumacher menedzsere is volt, stroke-ot kapott. A 78 éves Weber ezt nyilatkozta a Bildnek:

„Éjszaka felkeltem, és akartam inni egy pohár vizet. De egyszerűen nem tudtam a kezembe fogni a poharat. Azt gondoltam, hogy biztos túl sokat edzettem napközben a felkaromra az edzőteremben, ezért visszafeküdtem aludni.”

Reggel viszont még rosszabbá vált a dolog, és amikor Weber felkelt, komoly tünetek jelentek meg rajta:

„Nem tudtam beszélni, a feleségem pedig rögtön orvost hívott. Aztán jött a keserű diagnózis, hogy stroke-om volt.” – mesélte Weber.

A stroke vagy agyvérzés az agynak egy hirtelen megbetegedése, amelyet általában egy vérrög okoz. A stroke a központi idegrendszer funkciójának tartós károsodásához vagy halálhoz vezethet.

A Német Stroke Társaság szerint a betegek 20 százaléka négy héten belül meghal, több mint 37 százalékuk pedig nem él egy évnél tovább a stroke után. A szívroham és a rák után a stroke a harmadik leggyakoribb halálok.

Weber kilenc napot töltött egy stuttgarti kórház intenzívosztályán, majd a rehabilitáció három héten keresztül tartott.

Willi Weber, manager of the Schumacher brothers and Ralf Schumacher, BMW Williams

Fotó készítője: XPB Images