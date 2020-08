Spa átalakítja a gumifalat a 2019-es tragikus baleset helyszínén

A Forma-1 és annak betétsorozatai ezen a hétvégén Spába látogatnak, vagyis az F1, az F2 és az F3 is a helyszínen lesz. Egy évvel ezelőtt az F2-es főfutamon egy tragikus balesetben életét vesztette Anthoine Hubert, aki először a gumifalnak ment, majd a pálya irányába kezdett gurulni az autója, amelyet Juan Manuel Correa eltalált.

Spa pedig reagált a történtekre: eddig voltak két és négysoros gumifalak is, most viszont minden gumifal négy sorból fog állni a Raidillonnál – számolt be erről a brit szaklap, a RaceFans.

Az FIA elkötelezett a biztonság iránt, és lépések is tesz annak érdekében, hogy a motorsportok biztonságosabbak legyenek. A Hubert balesetét feldolgozó riportból kiderült, hogy Hubert 216 km/órás sebességgel találta el a gumifalat, a becsapódás becsült szöge pedig 40 fok volt.

A becsapódást követően az autója a „forgalommal” balra gurult vissza a pályára, így onnan kapta az óriási becsapódást Juan Manuel Correa autójától, amelynek következtében Hubert elhunyt, Correa pedig komoly gerinc- és lábsérüléseket szenvedett, viszont az amerikai jól halad a rehabilitációval.

2020 májusában az FIA bejelentette, hogy milyen változtatásokat kíván eszközölni a Formula 2-ben. Többek között az első és az oldalsó törésteszteket a korábbinál is komolyabban fogják venni, a tervezés során pedig szem előtt fogják tartani azt is, hogy minél nehezebben essenek le darabok a kocsikról, és kiemelt figyelmet fognak kapni az első szárnyak.

További cél még, hogy a nyaktámasz ne essen le egy baleset esetén, illetve megfontolják az elektronikus biztonsági és guminyomási rendszer bevezetését – utóbbi a Forma-1-ben már most is jelen van.

