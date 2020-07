Steiner: tudom, mit érez Binotto, én is voltam ilyen helyzetben párszor…

A Haas a múltheti kieséseik után be tudta fejezni a második versenyt a Red Bull Ringen, igaz, a pontszerzés még nem sikerült az amerikai-olasz csapatnak, akik igen közeli technikai kapcsolatban vannak a Ferrarival.

A Haas pilótapárosa korábban okozott egy-két fejfájást a csapatnak, azonban tavaly a Brazil Nagydíjon a Ferrarisok is összeütköztek, megfosztva a csapatot egy kettős pontszerzéstől. Most a Ferrari kiábrándító teljesítménye miatt lehet, erre sem lett volna esélyük, de így is kulcsfontosságú időt pazaroltak el, mivel nem tudták rendesen, versenykörülmények között tesztelni az újításaikat.

A versenyt követő sajtótájékoztatón a Motorsport.com arról kérdezte a Haas csapatfőnökét, Günther Steinert, hogy milyen tanácsokat tudna adni kollégájának, Mattia Binottonak.

„Ha kellene neki tanács, akkor fel tud hívni, de szerintem tudja kezelni ő. Tudom, mit érez most, mert én is voltam már egy párszor ilyen helyzetben, sosem kellemes” – nyilatkozta Steiner, aki különösen a Netflix Drive to Survive sorozata után lett népszerű a rajongók körében.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 and Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 crash at the start of the race Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Csak egyszer láttam eddig az esetet, és nem ismerem a részleteket. Biztos, hogy fogok beszélni vele arról, mit történt pontosan, mert nem tudom, miért történt, ki hibázott, és a saját autóinkkal voltam elfoglalva.”

„Mi szerencsések vagyunk, mert majdnem minket is elért az ő harcuk a pályán. Örülök, hogy mi nem sérültünk meg, de nem azért vagyok itt, hogy tanácsokat adjak másoknak. Még nekem is néha tanácsokra van szükségem a dolgok kezeléséhez.”

A korábbi Forma-1-es pilóta, David Coulthard már most úgy látja, hogy a Ferrari 2020-as szezonjának annyi.

