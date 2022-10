Steiner reagált Schumacher újabb balesetére: „Semmi jó nincs benne”

Schumacher először versenyez a japán pályán bármilyen autóval, és már éppen a bokszba tartott a levezető körén egy próbarajt után, amikor egy vízátfolyáson kicsúszott, a gumifalnak ütközött, az autója első felét pedig jelentősen megtörte.

Az istálló ezek után úgy döntött, karosszériát cserélnek nála, ami azzal járt, hogy a teljes második szabadedzést ki kellett hagynia, így lemaradt az értékesnek mondható esős gyakorlásról.

Schumacher az incidens után arról beszélt, hogy az előtte lévő autó vízpermete, a próbarajt miatt lehűlt abroncsok, valamint a rossz motormód együttesen okozták a kicsúszását. Steiner mindezektől függetlenül azért nemtetszésének adott hangot Schumacher idei harmadik komolyabb törése után.

„Semmi jó nincs ebben a balesetben. Autóversenyző vagy, és tudod, hogy a vízfüggönyben nem látsz, és előtte éppen mentek. Én persze nem vagyok odakint, ezért nem tudom, mennyire nehezek a körülmények” – mondta Steiner a Motorsport.com-nak.

„Nem könnyű ez a munka. Összességében ez azonban saját magának okozott kár volt. Persze, volt vízpermet, volt víz a pályán, de ezt mindenki tudja.” Megkérdezték tőle, hogy leteremtette-e versenyzőjét az eset után: „Néha a kevesebb több. Nem beszéltem vele.”

A csapatvezető azt is megerősítette, hogy az alvázon nem láttak egyértelmű sérülést, de elővigyázatosságból mégis inkább kicserélték. „Majd kiderül, talán itt is leellenőrizhetjük, de könnyebb volt most a csere mellett dönteni, és majd akkor megnézni rendesen, ha már végeztünk.”

„Nem hisszük, hogy jelentősen sérült volna, ha egyáltalán, de nem vagyunk benne biztosak, és ha nem tudod, akkor inkább tégy meg mindent annak érdekében, hogy minden rendben legyen. Ki kell vizsgálni először, és ha kiderült volna, hogy megrepedt, akkor holnapra kellett volna cserélni.”

A Haas egyébként ígéretes formát mutatott az esős szuzukai pályán, hiszen Schumacher az első gyakorláson a hetedik lett, míg Kevin Magnussen a másodikon az ötödik pozícióban zárt. Steiner ezen eredmények ellenére azonban még nem akar semmilyen következtetést levonni.

„Még nem mondanék semmit, mert változóak voltak a körülmények. Akár első is lehetsz, ha a jó dolgot teszed a jó időben. Szóval nem ez a cél, és nem tudom, mit csinálnak a többiek. Persze kimész, tesztelsz, megpróbálod a legjobbadat nyújtani, de az állás nem mutatja meg, hogy mi történt pontosan.”

