Russell: a Mercedes keményen dolgozott azon, hogy a költségvetési plafon alatt maradjon

Miközben a versenyzők és a csapatok a Japán Nagydíjra készülnek, továbbra is központi téma a száguldó cirkusz háza táján a 2021-es költségvetési sapka. Az FIA eredetileg szerdán adta volna ki azokat a tanúsítványokat, amelyek igazolják, hogy senki nem haladta meg a limitet, erre azonban nem került sor.

Az irányító testület arra hivatkozva halasztotta el a döntést, hogy a hozzájuk beérkező dokumentumok átvilágítása hosszabb és időigényesebb munka, mint amire számítottak, azonban a halasztás háttérben az istállók felháborodása is állhat.

Az Auto Motor und Sport arról számolt be a Szingapúri Nagydíj ideje alatt, hogy az Aston Martin és a Red Bull is átléphette a tavalyi költségvetési határt, utóbbi ráadásul nem is kicsit, egészen pontosan tízmillió dollárral.

Az érintettek cáfolják, hogy túllépték volna költéseikkel a költségsapkát, Christian Horner pedig azt is belengette, jogi lépéseket terveznek a rágalmazókkal szemben.

Mindeközben az FIA cáfolta, hogy bármilyen információt kiszivárogtattak volna az üggyel kapcsolatban, hiába merült fel annak lehetősége, hogy a Mercedes csapatfőnökének, Toto Wolffnak is benne lehet a keze a dologban.

A jelenleg a brackley-i alakulatnál versenyző George Russellt is megkérdezte a sajtó Japánban az üggyel kapcsolatban, a brit viszont nem kívánt részletesen nyilatkozni.

„Hátradőlök, és megvárom, hogy mi lesz a hétfői eredmény. A Mercedesnél szerzett tapasztalataimra alapozva, csak annyit tudok mondani, hogy a csapat keményen dolgozott a költségvetési plafon betartásán. Bízom benne, hogy ben Szulajem elnök úr és az FIA megfelelő büntetést szab ki arra, akit bűnösnek találnak.“

„A költségvetési plafont meghaladó összeg várhatóan a jövő évi költségvetésből kerül levonásra, de várjuk ki a végét“ - tette hozzá Russell.

