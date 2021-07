Silverstone nyitott egy újabb futam rendezésére a szezon későbbi szakaszában

A Brit Nagydíjon most vasárnap telt házas versenyre lehet majd számítani, ami nagyjából 140 ezer rajongót jelent. A pálya ügyvezető igazgatója, Stuart Pringle szerint, ha ez nem történne meg, akkor valószínű, hogy Silverstone akár le is húzhatta volna a rolót.

„Mindenképpen fair megállapítás, hogy ha ismét nézők nélkül kellett volna futamot rendeznünk, akkor azt nem biztos, hogy túléltük volna, ezért komoly motivációs faktor volt, hogy valahogy visszahozzuk a szurkolókat. Hálásak is vagyunk a kormánynak, hogy megadták az engedélyt.”

„Nem mi vagyunk az egyetlen eseményszervező üzlet, amely képtelen lenne túlélni két nyári időszakot fizetőképes nézők nélkül, Silverstone esetében pedig ebbe beletartozik a Brit Nagydíj is, hiszen messze ez a legnagyobb rendezvényünk.”

„Ennek így kellett történnie, különben az ország elveszíthette volna az egyik legfontosabb sporteseményét.” A tavalyi idényben két viadalt rendeztek a helyszínen, és erre akár még idén is sor kerülhet, amennyiben az F1-nek szüksége lesz még beugróra.

Az Ausztrál Nagydíjat nemrég törölték, és a szezon vége felé még több másik esemény lebonyolítása is kérdéses. Pringle elmondta, hogy ha kellene, ők tudnának ismét rendezni egy újabb viadalt.

„Ha tudnánk segíteni azzal, hogy a szezon későbbi részében tartunk egy újabb versenyt, akkor mi azt örömmel tennénk meg. A Forma–1 óriási elismerést érdemel, mert tavaly sikerült 17 futamot összehozniuk az egyetlen globális sportként, és remélem, hogy idén is sikeresek lesznek.”

„Még nem kértek fel rá, és nem is indítottam hasonló megbeszélést, de ha azzal, hogy egy második versenyt is rendezünk, a bajnokság teljesítené tudná a kitűzött célját, akkor természetesen segítenénk.”

Jelenleg még Brazília, Mexikó és Japán nagydíja is erősen kérdéses, az F1 pedig nem jelentette be azt sem, hogy mivel kívánják helyettesíteni az ausztrál futamot, de lehetőségekből azért több is akad, úgyhogy kíváncsian várhatjuk, hogyan dönt majd a sorozat.

