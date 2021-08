Seidl szerint csak ezzel lehetne elkerülni a belga futamhoz hasonló eseteket

Mivel a komoly csapadékmennyiség miatt nem lehetett útnak indítani a legutóbbi versenyt, némi vita folyik arról, hogy talán kezdeni kéne valamit az autókkal, hogy legközelebb már ne fordulhasson elő hasonló probléma.

Már jó ideje kérdéses, hogy bizonyos módosításokkal, mint mondjuk a magasabb hasmagasság, eltérő gumik vagy felnitakaró elemek révén esetleg még az egészen szörnyű időjárási körülmények között is lehetne futamot rendezni.

Seidl szerint azonban a Belgiumban látott heves zápor egyik kategória számára sem tette volna lehetővé a valós versenyzést. Az F1-nek pedig be kell látnia, hogy olykor lesznek olyan helyzetek, amikor egyszerűen nincs mód útnak indítani a viadalt.

„Úgy vélem, ezt most el kell fogadnunk, mert csak úgy garantálhatnánk 100 százalékban, hogy lehessen versenyezni, ha fedett pályán mennénk. Amíg azonban kimegyünk, addig előfordulhat, hogy nem fogunk tudni versenyezni, legyenek az autók bármilyenek.”

„Ott van az aquaplaning, valamint a pilóták nem látnak semmit ekkora vízfüggönyben. Nem jut eszembe semmilyen autó, amellyel ezen körülmények tükrében biztonságosan versenyezni lehetne.” A német szerint viszont jól tette az F1, hogy nem kockáztatta meg a zöld zászlót, és hogy megpróbálták legalább a biztonsági autó mögött újraindítani a megmérettetést.

„Már a korábbi napokban is láttuk, hogy a pálya viszonylag hamar fel is tud száradni olyan állapotba, hogy már lehessen rajta menni. Az utolsó elindulásnál mi is ugyanazt láttuk az előrejelzésen, mint Michael Masi: esély volt arra, hogy elálljon az eső. Ha pedig 20 autó köröz, akkor még lehetett is volna belőle valami.”

„Szerintem ez volt a szándék, amikor elindították őket másodjára is. Az időjárást azonban nem tudjuk kontrollálni, és aztán nem lett belőle semmi. Egyértelmű, hogy a biztonság az első, és ebből a szempontból mindenképpen a helyes döntés született.”

Seidl szerint sem volt ideális, hogy csak három kör után kiosztották a pontokat, ugyanakkor az F1-nek alkalmaznia kellett a saját szabályait. „Nyilván senki sem akar egy ilyen végkimenetelű futamot, de vannak szabályaink erre, és most azokat alkalmazták.”

„Természetesen mi is profitáltunk ebből, mert szombaton Daniel [Ricciardo] a negyedik helyet érte el, és ezzel most pontokat szereztünk. Az is logikus, hogy azok, akiknek ez nem jött jól, most fel vannak háborodva. Ilyen az F1 természete.”

