Ecclestone élesen kritizálta az F1-et: senki nem akart felelősséget vállalni, teljesen egyértelmű, miért csak 2 kört futottak

A Forma-1 korábbi vezetője, a 90 éves Bernie Ecclestone is nézte (volna) a Belga Nagydíjat, azonban messze nem volt megelégedve az F1 problémamegoldó-képességével, és beszólt a sport vezérigazgatójának, Stefano Domenicalinak is.

„Egy katasztrófa volt” – jellemezte a vasárnapi napot Ecclestone az F1-Insidernek. „Nem tudod befolyásolni az időjárást, de azt, hogyan birkózol meg vele, igen. Úgy tűnt, mintha senki nem akart volna felelősséget vállalni, és döntéseket hozni, és végül együttesen mindent rosszul csináltak.”

„Hogy csinálhatsz olyat, hogy teljesíttetsz velük két kört a biztonsági autó mögött, lefújod a verseny, majd kiállsz mindenki elé, ahogyan Stefano csinálta, azt mondani, hogy „semmilyen üzleti szerződés nem kötelezett minket erre”. Ez egyáltalán nem igaz. A szerződés az szerződés, és azzal, hogy elindították a versenyt, teljesítettek két kört, az abban foglaltakat teljesítették is, így a szervezőnek ki kell fizetnie a jogtulajdonosokat.”

Még több F1 hír: Miért adtak hivatalosan csak 1 megtett kör után pontokat a Belga Nagydíjon?

Ecclestone szerint nem is azzal volt a legnagyobb probléma, hogy véleménye szerint csak a szerződések teljesítése miatt teljesítették azokat a bizonyos köröket, hanem azzal, hogy mennyire átlátszóan csinálták ezt.

„Ha már ez a helyzet, akkor több kört teljesíttetem volna velük a biztonsági autó mögött, abban reménykedve, hogy javul a pálya, és akkor azzal elkerülhető lett volna a jelenlegi helyzet is, mert így most mindenki tudja, hogy csak pénzügyi okai voltak ennek.”

„Abból a pénzből, amit most kaptak a jogtulajdonosok a „csaló” két körükkel, bőven kifizethetnék a szurkolókat, akik 10 órát is az esőben ültek, és még így is profitálnának a hétvégéből.”

A brit üzletember azt is elmondta, hogy „ugyanúgy” kezelte volna az esetet, mint a korábbiakat: „1976-ban Fujiban közvetítették először világszerte a versenyt, de szakadt az eső. Azt akartam, hogy elrajtoljon a verseny, és azt mondtam: én senkit sem kényszerítek a versenyzésre, ha nem akartok, akkor nem versenyeztek. Niki Lauda fel is adta a futamot, a többiek folytatták.”

Még több F1 hír: Domenicali: az F1 radarja nem jelezte előre, hogy ekkora eső várható

„Ugyanez történt 1991-ben Adelaide-ben: ott még a mostaninál is jobban esett az eső, a pilóták morgolódtak, de ismét ezt mondtam nekik. Elindítottuk a versenyt, de 16 kör után rá kellett jöjjünk, hogy nincs semmi értelme folytatni. Legalább akkor is megpróbáltuk, rendesen.”

Azt ugyanakkor helyes döntésnek kapja, a mezőny nagy részének egybehangzó véleményével szemben, hogy a pilóták megkapták az őket illető pontok felét a kétkörös „verseny” után is.

„Max Verstappen, George Russell, de mindenki más is az életét kockáztatta az időmérőn, és fantasztikus munkát végeztek, és helyes, hogy ezt el is ismerték. Talán most még inkább, mint korábban, el kéne gondolkodni azon, hogy pontokat osszunk az időmérőkön is.”