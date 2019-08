McLaren: Nagy jövő várhat Norrisra és Sainzra a McLarennél

Carlos Sainz a Magyar Nagydíjon az ötödik helyen ért célba, a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl pedig elismerően nyilatkozott pilótájáról, aki a világbajnoki pontverseny hetedik helyén áll, így jelenleg ő a „legjobb a legjobbak mögött”.

„Carlos a Magyar Nagydíjon ismét kiváló teljesítményt nyújtott, az egész versenyen nagyon jól ment. És ez nem az első alkalom. A rajtjai is rendre remekül sikerülnek, minden verseny rajtjánál nyer 1-2 pozíciót. Budapesten az ötödik helyen végzett, megelőzte Gaslyt, ráadásul Bottas is mögötte végzett, bár neki problémája volt a futam elején.”

„Ezenkívül remekül kezeli a nyomást verseny közben, és a gumikat is jól kezeli. Lenyűgözően teljesít, és megérdemli, hogy a pontverseny hetedik helyén álljon – és nincs messze Gaslytól sem.” – emelte ki Seidl.

Sainz sokáig a Red Bull kötelékébe tartozott, a Toro Rossóban mutatkozott be a Forma-1-ben, azonban az energiaitalos márka elengedte a kezét. A csapatfőnöktől megkérdezték, meglepődött-e ezen.

„Nem ítélhetem meg, hogy mi történt korábban, viszont örülünk annak, hogy két ilyen pilótánk van a csapatban. Éppen ezért is jelentettük be, hogy milyen párossal indulunk jövőre. Nagyon elégedettek vagyunk a srácok teljesítményével, akik a mérnökökkel, velem és a sajtóval is remekül dolgoznak együtt.”

„Fontos elemét képzik az istállón belül uralkodó pozitív szellemiségnek és atmoszférának, amely kulcsfontosságú a következő lépések megtételének szempontjából, így nagy jövő várhat rájuk a McLarennél. Az pedig a mi feladatunk, hogy olyan autót rakjunk alájuk, amellyel még jobb pozíciókért harcolhatnak.”

Az utolsó kérdés úgy szólt, hogy képes lehet-e Sainz a hetedik helynél is előrébb végezni idén a világbajnoki pontversenyben. Ekkor azonban még senki sem tudta, hogy a franciát hamarosan le fogják váltani...

„Szerintem az egyetlen srác, akit még el tudna kapni, az Gasly, aki csak 5 pontra van Carlostól. Természetesen megpróbáljuk megszerezni az egyéni hatodik helyet, ugyanakkor tudjuk, hogy a Red Bull autója szignifikánsan gyorsabb a miénktől, és Gasly is futott néhány jó versenyt. Nehéz lesz, de megpróbáljuk.” – jelentette ki Seidl.

