A Ferrari egyelőre nem boldog a 2021-es szabálytervezet miatt

Az F1 tulajdonos Liberty nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a standard alkatrészekre a 2021-es szabályok meghozatalakor, és ennek keretében a júliusban leleplezett tervrajzokkal együtt bejelentették egyebek mellett, hogy a kerekeket és a fékrendszereket is készen kapnák a csapatok, ezzel egyszerűsítve az autók felépítését.

Azonban a tervezetet októberig nem írják még alá, így annak fokán, hogy mennyi ilyen elem legyen, még változtathatnak a tárgyaló felek. És változtatnának is, legalábbis a Motorsport.comnak Mattia Binotto még a nyári szünet előtt elmondta, hogy a Ferrari szkeptikus a 2021-re tervezett iránnyal kapcsolatban, és főleg ezen előre gyártott alkatrészek értelmét nem nagyon látják:

„Még nem vagyunk elégedettek, sem én, sem a Ferrari. Szerintem már a tárgyalások kezdetekor elmondtuk, hogy szerintünk nem ez a megfelelő irány. Miért? Egyrészt szerintünk a sportunk meghatározó eleme a tervezési verseny, és ennek a szellemét öli ki, ha előre elkészült autókkal megyünk ki a pályára. Másrészt pedig, attól még, hogy előre le vannak gyártva ezek, nem feltétlenül fognak csökkenni a költségek. Mindössze annyi történik, hogy most ezek köré a komponensek köré kell építeni az autót, aminek pénzügyi vonzata is van. Szóval nem hiszem, hogy így pozitívan jövünk ki a dologból.”

Binotto szerint a 2021-ben bevezetésre kerülő költségvetési plafonnak is köszönhető, hogy a standard alkatrészek nem fogják beváltani a hozzájuk fűzött ígéreteket, ami a költségek csökkentését illeti:

"A fenntarthatóság kulcstényező, és a költségvetési plafont mind támogattuk, szerintem a pénzügyi szabályozás a jövőben is létfontosságú lehet, lévén, ha megállítjuk a kiadásokat, azzal közelebb hozhatjuk a kisebb csapatokat, még akkor is, ha amúgy a meghúzott plafon nagyon magasan is van a kiscsapatoknak. A szakadékot csökkentjük legalább.”

„És hogy visszatérjek egy kicsit az előre gyártott részekhez, nem hiszem, hogy ezekre szükségünk van a spóroláshoz, mert a nagycsapatok úgyis pontosan annyit fognak elkölteni, amennyit lehet, és ezt nem fogja befolyásolni ezek bevezetése. Így, bár értem a logikát mögöttük, óvatosan kellene felmérnünk, milyen rizikóval járhatnak, és mit hozhatnak, és nem felejthetjük el a végső célunkat sem.”

Binottonak a ground effect visszahozatalát ígérő aerodinamikai újratervezéssel szemben is vannak fenntartásai:

„Az új aero szabályok miatt mindig is aggódtunk, és megint két okból: Egyrészt a semmiről felépített szabályok következtében sok olyan váratlan következmény léphet fel, amely az egészet nagyon kockázatossá teszi. Másrészt: az aerodinamikának meg kellene maradnia a mezőny tagjait elválasztó elemnek.”

"Amit kerülnünk kell, az az, hogy a Forma-1 egy sportból show-műsorrá váljon, mert show-műsorként nem állná meg a helyét. Az azonban tény, hogy a műsort, amit mi nyújtunk, valahogy látványosabbá kell tennünk. Éppen emiatt szerintem óvatosnak kell lennünk, nem szabad túlreagálnunk a dolgokat. Véleményem szerint az F1 jelenleg jó műsor, kis igazításokra van szükség, amiben mind egyetértünk, Inkább ezekre kéne összpontosítanunk.”

