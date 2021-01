Schumachernél és Alonsónál ment a politizálás, Räikkönennél nem

Egy podcast során a brazil pilóta megosztott néhány részletet arról, hogy a Ferrari miként helyezte a teljes bizalmát Michael Schumacher kezébe, ezzel kihagyva a második versenyzőt az egyenletből.

„Főleg akkor, amikor Michael Schumacher ment nálunk. Számos bajnokságot nyert a Ferrarival, ezért az egész csapat a zsebében volt. Győzni akartak, és ennek érdekében azt a versenyzőt támogatták, akiről úgy érezték, hogy támogatniuk kell. Akkoriban pedig Michael volt ez a személy” – fedte fel Massa.

Ő a 2006-os idényben volt Schumacher csapattársa, amely egyben végül a német utolsó éve is lett Maranellóban, mielőtt visszavonult volna három évre. Utána viszont érkezett az új csapattárs, Kimi Räikkönen.

Massa ennek kapcsán elmondta, hogy amikor Räikkönen megérkezett hozzájuk 2007-ben, a Ferrari minden tiltást és korlátozást elengedett egészen a Belga Nagydíjig. „Kimivel az istálló teljesen nyitott volt mindkét pilóta számára.”

„2007-ben abban egyeztünk meg, hogy a spái futamig szabadon versenyezhetünk egymással. Szabadon küzdhettünk. Csak ezek után dőlt el, hogy ki lesz az első számú az idény hátralévő részében.”

2008 ezüstérmese aztán három szezonon keresztül volt a Jégember márkatársa. 2010-ben viszont újabb váltás következett, a Ferrari pedig Räikkönen helyett Fernando Alonsót ültette a másik autójába, ezzel pedig a politika is elkezdett lassan visszakúszni a csapaton belül.

Idővel pedig a helyzet éppen olyanná vált Massa számára, mint amilyen Schumacherrel volt még 2006-ban.

„Alonso érkezésével változtak kicsit a dolgok. A politika ismét megjelent. Nagyon nehéz volt fellépni ez ellen. Nagyon nehéz volt szembeszegülni az ellen, amit már a szezon megkezdése előtt papírra vetettek” – utalva ezzel arra, hogy lényegében már az idény előtt kiderült, hogy ki lesz a Ferrarinál az első és második számú versenyző.

„Ez tehát mindig is része volt a Ferrarinak. Mindig is része volt a csapat mentalitásának.” A brazil persze tisztázta, hogy nem tudja, most mi a helyzet, mivel a 2013-as távozása óta nem lépett be az istálló garázsába.

Az azonban még így is megfigyelhető, hogy a belső politizálás még mindig jelen lehet a vörösöknél, és ez sokszor teszi tönkre egy adott pilóta és a csapat közötti kapcsolatot, mint ahogyan az érzékelhető volt Vettel esetében is.

