Bernie Ecclestone reagált Felipe Massa 2008-at érintő perére

Hétfő délután jelentette be Felipe Massa és a jogi képviselői, hogy keresetet nyújt be a 2008-as Forma-1-es világbajnokság végeredménye ellen, és beperelte az FIA-t, a FOM-ot és az akkori tulajdonos Bernie Ecclestone-t is.

Massa azzal a reménnyel vág bele a jogi eljárásba, hogy őt kiáltják ki 2008 világbajnokának. Mindez azzal kezdődött, hogy Ecclestone tavaly azt nyilatkozta, Max Mosley-val egyetemben korábban tudott arról, hogy a 2008-as Szingapúri Nagydíjon Nelson Piquet Jr. a Renault kérésére törte össze az autóját, hogy Fernando Alonso megnyerje a futamot.

Ha a szingapúri verseny eredményét törölnék, akkor Massa neve mellett állna a legtöbb pont a 2008-as szezonban. Az F1 és az FIA egyelőre nem reagált a brazil expilóta perére, Ecclestone viszont megszólalt:

„Ha megkérdezett volna, azt mondtam volna neki, hogy teljesen helyes dolog, hogy perel, és hagyjuk, hogy egy angol bíró döntse el, mi a helyes és mi a helytelen” – mondta Ecclestone a PA-nek.

