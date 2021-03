Schumacher: Sajnálni lehet Vettelt, bajban a Ferrari

Ralf Schumacher is kielemezte a 2021-es Forma-1-es bahreini teszt történéseit, a Red Bull – Mercedes párosról alkotott véleményéről már korábban beszámoltunk, azonban a német expilóta a középmezőnyt is alaposan górcső alá vette, ahol szerinte egyértelmű, ki a favorit:

„Az egyik legnagyobb meglepetés számomra a McLaren volt. Szerintem még csak nem is mutattak meg mindent egyelőre. Andreas Seidl arcán a fülig ért a mosoly. Ez az új diffúzor is egy olyan apró trükk lehet, ami előnyhöz juttathatja őket idén, és szerintem Ricciardo sem mutatta még ki a foga fehérjéét.”

„Alonso nagyon erős volt a hosszú etapokon, egy körön, a lágyabb gumikkal már kevésbé. Az Alpine azonban jól működött a versenyszimulációkon.

„Szinte sajnálni lehet Sebastian Vettelt. Az Aston Martinhoz szerződött, ahol minden nagyon optimistán indult. A tavalyi évről tudjuk, hogy Sebastian nem csak a csapatra és a külső körülményekre nagyon érzékeny, de meg kell bíznia az autóban is.”

„Erre mi történik? Alig tudta rendesen letesztelni az olyan kulcsfontosságú dolgokat, mint a kormány. Rengeteg apró változtatást kell ma a kormányon végezni, és ez elsőre nem is teljesen automatikus folyamat. Az ilyen automatikus mozdulatok nagyon meghatározóak jelenleg egy pilóta teljesítményében, enélkül nem tudja megfigyelni, milyen részletek hiányoznak még a beállításokból, milyen a széljárás, hol lehet még jobban nyomni, és hol nem.”

„Sebastian most egy számára teljesen új autóban ül, és el is mondta, hogy a kormányzás teljesen más, amivel egyelőre nem elégedett. Nem is lett lehetősége ehhez alkalmazkodni. Kemény versenye lesz, de remélem, nem tart több hétig a felzárkózása. Tapasztalt versenyző, de ezek a körülmények rá is hatással vannak. A csapattársa, Lance Stroll már évek óta ott van, és mindent ismer. Ennek ellenére nem gondolom, hogy Sebastian lassabb lesz nála az időmérőn, de ha mégis, nem kell csüggednie. A teszt után szüksége lehet még egy kis időre.”

Annak ellenére, hogy Vettel a 2021-es mezőnyből a legkevesebb kört tette meg, még mindig nem látja annyira borúsan honfitársának helyzetét, mint a Ferrariét:

„A Ferrari volt az egyik egyetlen csapat, amelyik megmutatta, mire képes. Biztosan nincsenek a top3-ban, a hatodikak lehetnek, ha minden jól megy. Szerintem a Ferrari bajban van. Az új motor segíthetett egy kicsit, ők, és a partnereik is erről számoltak be. Szerintem az Alfa Romeo volt a másik csapat, akik már kevés üzemanyaggal mentek, szóval nem tudni pontosan, mennyire jó valójában a Ferrari motor. Minden a motor teljesítményén fog múlni idén számukra.”