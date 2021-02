Schumacher: Egyáltalán nem volt rossz az első F2-es évem…

A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fiánál, Mick Schumachernél eddig meglehetősen egyszerű volt a képlet: az F3 európai szériájában és az F2-ben is az első évben a 12. helyen végzett, a második évben pedig megnyerte e két sorozatot.

A német pilóta idén már a Haas csapatával indulhat a Forma-1-ben, ahol Nyikita Mazepin lesz a csapattársa. Schumacher pedig elmondta, szerinte nem teljesen igaz rá, hogy lassan indul be nála az újonc év.

„Ha minden jól megy, kiváló sebességet mutatsz és képes vagy vezetni a bajnokságot és nyerni minden hétvégén, akkor a logikus lépés az, hogy feljebb lépsz. Az én szempontomból a legjobb referenciát a 2019-es F2-es év jelenti.”

„Sokan elfelejtik, hogy egyáltalán nem volt rossz az első Forma-2-es évem. Mindent figyelembe véve, többek között a technikai meghibásodásokat is, az ötödik helyen is végezhettünk volna a bajnokságban, és akkor teljesen máshogy nézett volna ki az újonc szezonom, valószínűleg a legjobb újonc is lehettem volna” – idézte a GPFans a német versenyzőt.

„Ettől függetlenül kiváló dolog látni, hogy mennyit tudtam fejlődni az utóbbi 2 év során. Látható, hogy elég meredek a fejlődési görbém. Attól a pillanattól kezdve, hogy mindent összerakok, meglehetősen kiegyensúlyozottan tudok gyors lenni.”

Mivel még csak néhány F1-es teszt és egy FP1 áll Schumacher mögött, így nem sorolható a tapasztalt Forma-1-es versenyzők közé. A 21 éves pilóta elmondta, egyszerűen az a célja 2021-ben, hogy folyamatosan fejlődjön.

„Meglátjuk, hogy ugyanaz lesz-e megfigyelhető a Forma-1-ben, mint korábban. Egyelőre nagyon nehéz erről beszélni, de magabiztos vagyok azt illetően, hogy képes leszek a maximumot kihozni magamból, és remélhetőleg ez minden versenyhétvégén sikerülni is fog.”

„A célom egyértelműen az lesz, hogy megpróbáljak fejlődni autóversenyzőként, és hogy a lehető legjobbamat nyújtsam. Nyilvánvalóan nagy kihívás lesz a 2021-es idény, de biztos vagyok abban, hogy a csapat elég tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy lehetőséget adjon nekem a fejlődésre, és nagyon várom már, hogy egy ilyen remek gárdával dolgozzak” – zárta a tavalyi F2-es bajnok.

