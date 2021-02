Megegyezett egymással Hamilton és a Mercedes, ez áll a szerződésben! – német sajtó

Több, egymástól független sajtóorgánum is arról számolt be az utóbbi napokban, hogy Lewis Hamilton, akinek 2020 végén járt le az előző szerződése, megegyezett a Mercedes csapatával, tehát idén is náluk fog versenyezni.

A jól értesült német F1-Insider.com információi szerint a hétszeres világbajnok megegyezett a német istállóval, akikkel 1 éves szerződést kötöttek, és opciójuk lesz plusz 1 év hosszabbításra. A fizetése marad a régi, tehát évi körülbelül 40 millió eurót (átszámítva 14 milliárd forintot) fog kapni csapatától 2021-ben.

Az érdekességek viszont nem a szerződés hosszában és a fizetésben, hanem a záradékokban keresendők. A német médium szerint ugyanis Hamilton rendelkezhet két reklámhellyel a sisakján és az overallján.

Emellett arról is szólnak hírek, hogy a brit beleszólhat abba, ki lesz a jövőbeli csapattársa – mint ismeretes, Valtteri Bottas szerződése 2021-ig érvényes, az F1-Insider szerint pedig nyílt titok, hogy Max Verstappen ott van a csapatfőnök Toto Wolff kívánságlistáján.

Itt a hivatalos videó Ricciardo üléspróbájáról…

A Toyota Gazoo Racing 2021-ben egy hiperautóval áll rajthoz a WEC-ben, amelyről nemrég rántották le a leplet.