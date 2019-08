Rosberg Alonsót szeretné, de Ocont várja jövőre a Mercedesbe Hamilton mellé

2016 világbajnoka, Nico Rosberg szokásos módon jelentkezett verseny utáni elemzésével Youtube-csatornáján, ahol most a tegnapi Magyar Nagydíj volt a téma, amelynek időmérőjén Hamilton csak a 3. lett. Rosberg szombaton azt mondta, hogy a britnek az időmérős tempója már nem az igazi, és csak tapasztalatból nyomja végig ezeket az edzéseket, amire Hamilton a verseny utáni sajtótájékoztatón egy kissé keserűen reagált. Magának a futamnak az analízisét Rosberg a rajttal indította, ahol szerinte Valtteri Bottasnak volt a legnehezebb dolga a második helyről:

„Bottas a két legjobb párbajozóval találta szembe magát a rajtnál, Hamilton a kettes kanyarban kívülről körbe is autózta, ami eléggé önbizalompusztító lehetett, aztán balszerencséjére Leclerc a hármasban az első szárnyát is lecsapta, így számára ez volt a verseny, és a hétvége zárása, és egyre inkább úgy érzem, hogy ezzel a Mercedesnél töltött időszaka is a végéhez ért.”

„Az utóbbi két verseny nem sikerült neki jól, ezért szerintem Ocont fogják a helyére tenni, bár talán maguk sem döntötték ezt el még, egy hajszálon fog múlni, de szerintem Ocon az esélyesebb. Az én véleményem viszont az, hogy Alonsónak kellene ott ülnie, és ennek érdekében vegyük úgy, hogy most egy petíciót is indítottam, ők ketten egy csapatban, eszméletlenül király lenne.”

Rosbergnek egy másik favoritja is lenne Bottas helyére, aki szerinte jó teljesítményt tudna nyújtani a Mercedesszel, ám Daniel Ricciardót 2020 végéig szerződés köti a Renault-hoz, amivel szerinte az ausztrál szükségtelenül kötötte meg a saját kezeit:

„Ricciardo elszalasztotta-e a lehetőségét egy vb-címre? Így utólag én azt mondom, hogy Daniel nem a legjobb döntést hozta, mondjuk a Red Bullnál Max csapattársának lenni sem a legjobb dolog. De így is elhibázottnak tartom azt, hogy a Renault-hoz ment, ami viszont még rosszabb, hogy két évre elkötelezte magát hozzájuk. Egy év még oké, mert akkor most akár meg is lehetne az esélye arra, hogy átmenjen a Mercedeshez, de így azért jóval nehezebb dolga van. Mindenesetre úgy gondolom, hogy Ricciardo is egy nagyon jó versenyző, és ha más nem, a szerződése lejártával meglehet neki az esélye még.”

