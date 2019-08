Hamiltont nem igazán érdekli, Rosberg mit mond róla a vlogjában

Nico Rosberg szokásához híven a Magyar Nagydíjat is a helyszínen nézte végig, és a hétvége folyamán folyamatosan kommentálta is az eseményeket Youtube-csatornáján. Még az időmérő edzés után – melyet Lewis Hamilton csak a harmadik legjobb idővel fejezett be -, mondta azt értékelésében, hogy az ötszörös világbajnok kvalifikációs tempója már nem a régi, és már csak tapasztalatból viszi ezeket végig. Ezzel a kijelentéssel szembesítették a futam után Hamiltont, aki a következőképpen reagált:

„Egy részt se láttam a vlogjából, nem is tudom, van-e olyan ismerősöm, aki nézi. Egyáltalán nem érdekel, és nem befolyásolja azt, hogy mit hogyan csinálok. Mindenkinek megvan a maga véleménye. Szerintem elég végignézni az eredményeimen, azok magukért beszélnek, de persze mindig lesznek olyanok, akik nem voltak olyan sikeresek, mint én, ezért megpróbálják őket lekicsinyíteni.”

„Olvastam erről egy jó könyvet, azt hiszem, az a címe, hogy A Négy Egyezség. Van egy olyan rész benne, amiről arról írnak, hogy semmit sem szabad magadra venned, mert bárki bármit mond rólad, az annak a tükrében vetődik rád, hogy ők mennyire elégedettek magukkal. Én jól érzem magam, remek erőnlétben. Nem most hétvégén, hanem általában, mert most gyógyultam ki egy betegségből, ami nem holmi influenza volt, mint sokan mondják, hanem tényleg egy kicsit komolyabb, de ezek után is visszatértem.”

A Mercedes brit versenyzője ezek után arról beszélt, hogy mivel fogja tölteni az előttünk álló három hetet, mivel fog felkészülni a szezon hátralévő részére:

„Ebben a kis szünetben tényleg a teljes gyógyulásra akarok fókuszálni, nem ehhez szoktam, de szeretnék minél erősebben visszajönni róla. Megkértem a haverjaimat, küldjenek egy e-mailt, legyenek benne őszinték arról, hogy miben tudnék fejlődni, a második félévben még jobb akarok lenni, mint most. 34 éves vagyok, de szerintem még sosem vezettem ilyen jól.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images

„Azért jó itt ülni veletek, mert fiatalnak érzem magam, lévén vannak itt páran, akik idősebbek. De ez ilyen, mi itt együtt fogunk megöregedni. Remélhetőleg ma látszott, hogy a sebességemből semmi sem kopott. Az időmérők néha nem sikerülnek jól, de ezen túl kell lépni. Néha a versenyek sem mennek, a múlt heti nekem borzalmas volt például, de ezzel sem tudok mit tenni, el kell engedni. Az ember arra hajt, hogy büszke legyen magára, és én büszke vagyok arra, ahogy ma vezettem, ez az, amit minden héten ki akarok magamból hozni, és a csapat is nagyon jó volt ma.”

