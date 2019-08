Belsőkamerás és helikopteres nézetből, ahogy Leclerc eltalálja Bottast

Egyre több hiba kerül Charles Leclerc neve mellé, aki azt mondta, egyértelműen tanulnia kell ezekből, és azt sem érti jelenleg, hogy Sebastian Vettel miként kezelhette ennyivel jobban az abroncsait a Magyar Nagydíj ideje alatt, mint ő, amivel a német legyőzte, és felállhatott a hungaroringi dobogóra. Ezzel együtt pedig növelte az előnyét a bajnokságban, házon belül. Nemrég még csak pár pont volt közöttük, de Vettel most 156, Leclerc pedig 132 pontos.

Leclerc magyar hétvégéje azonban sokkal rosszabbul is alakulhatott volna, hiszen az időmérő edzésen eldobta a Ferrarit, amivel be is csapódott. A csodával határos módon a nagyobb csattanás ellenére a Ferrari nem szenvedett súlyos károkat és folytatni tudta a kvalifikációt, amit ráadásul előrébb is fejezett be a sérült autóval. A baleset miatt a futam előtt közel 10 alkatrészt cseréltek ki a gépen, köztük a padlólemezzel és a hátsó felfüggesztés egy részével.

Charles futama akár már az első körben véget érhetett volna, vagy nagyon rossz helyzetbe kerül, ha defektet kap, mivel összeért Valtteri Bottas Mercedesének első szárnyával, ami tönkretette a finn versenyét, aki a monacóit hibáztatta, de az FIA még vizsgálatra sem méltatta a dolgot és a szövetség versenyigazgatója szerint összességében semmi sem történt, csak meg kell nézni a helikopteres nézetet, amit alább érhettek el, benne a belsőkamerás felvétellel is.