Ricciardo megtartása a Renault prioritása, de…

A Renaultnál csak az idén visszatérő Esteban Oconnak van szerződése 2021-re, azonban a technikai szabályváltozások 2022-re történő elhalasztásával a Renaultnak különösen nehéz dolga lehet a pilótapiacon, ha Ocon nem váltja be a franciák hozzá fűzött reményeit.

A jelenlegi helyzet miatt a pilótapiac a háttérbe szorult, ott azonban nagy a mozgolódás, mivel Hamiltonnak, Vettelnek, Sainznak, és Ricciardonak sincsen érvényes szerződése 2021-re. Cyril Abiteboul, a Renault csapatfőnöke elismerte az Auto Hebdo-nak, hogy előbb-utóbb döntést kell hozniuk.

„Nagyon bonyolult helyzet ez Daniel számára, és számunkra is. A szezon elején meg akartuk nézni, hogy milyen a hangulat, a teljesítmény, hogyan teljesít a csapat és a pilóta a második közös évében, milyen fejlődést értünk el.”

„Megbeszéltük a versenynaptárat, annak a kulcspillanatait, amikor döntöttünk volna a következő szezonról. Ez azonban egy „normális” világban volt, amelyet azóta összetörtek. Már most is beszélünk egymással a témáról, mert látni akarja, hova szerződik.”

„Nincsen semmi újdonságom számotokra. Daniel is opció számunkra, ez nem is kérdés. De, meg kell fontolnunk másokat is. Az, hogy nincsen verseny nehezebbé teszi, hogy meghozzuk a helyes döntést, de nem halogathatjuk örökre.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Nagyon sokat beszélünk erről Jerome-mal (Stoll, a Renault Sport elnöke) és Alainnel (Prost, tanácsadó elnök, Renault F1), és a Renault vezetésével is, mert ez egy stratégiai probléma.”

A tárgyalások mellett már Abiteboul, mint a pilóták többsége, már várja, hogy újrakezdődjön a bajnokság. „A versenyzés marad minden tevékenységünk alapja. Vigyázni kell, hogy ne csak beszéljünk, de a tettek is beszéljenek majd helyettünk.”

A Renault a 2016-os visszatérése óta a 2021-es szabályváltozásokat várta, azonban a technikai szabályváltozások elhalasztása nehéz helyzetbe hozta az enstone-i gárdát, akik még nem döntötték el, aláírják-e a következő Concorde egyezményt.

