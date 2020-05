Két nagydíj lehet idén Monzában a Forma-1-ben

Az olasz Autosprint is beszámolt az egyre formálódó F1-es naptárról, ami Európában veheti kezdetét. Évtizedek óta nem volt példa arra, hogy a Forma-1 mezőnye ezen a kontinensen kezdje meg a szezont, de a koronavírus minden forgatókönyvet átírt.

A Liberty Media szabad kezet kapott a naptár teljes átformálására, amiket elsősorban európai futamokkal töltenének fel, így Hockenheim mellett olyan „új” pályákat tartalmazhatna a 2020-as kalendár, mint Imola, vagy Mugello.

Chase Carey, a Liberty Media vezetője elmondta, bízik abban, hogy július elején meg tudják kezdeni a versenyzést. A helyszín Ausztria lenne, és rögtön egy dupla futammal. 14-18 versennyel terveznek idén, ami egy nagyon sűrű világbajnokságot eredményezne.

Az új világbajnoki menetrend első fele már igencsak kezd kialakulni. Természetesen Európa a fő helyszín a rövidebb utazások miatt, és igyekeznek több versenyt rendezni ezeken a pályákon. Ebben lehet partner Monza is, mely szeptember 6-án és 13-án látná vendégül a csapatokat.

Ez két futamot jelentene, ami kétszer több, mint amiről korábban a német média számolt be. Akkor az olaszok igen hamar tagadták azokat a híreket, hogy idén nem rendezik meg a versenyüket. Tehát Monzában is nyitottak lehetnek erre az opcióra.

Az Autosprint arról is írt, hogy az első részletes naptártervezet május 6-án készül el, ami tegnap volt, így hamarosan hivatalosan is megkaphatjuk az átalakított naptárat, vagy annak első verzióját. Többek között az is kiderülhet, hogy a Hungaroringen hány versennyel számolnak.

A magyar pálya részéről nyitottak a különböző opciókra, de azt már korábban bejelentették, hogy nem tudnak nézőket fogadni a kialakult vírushelyzet miatt. Egy dupla-futam azonban nagyon érdekes és történelmi lenne Magyarországon.

