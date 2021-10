Ricciardo: Egyértelmű, hogy meg fogom támadni Verstappent és Hamiltont!

Daniel Ricciardo a Renault-tól a McLarenhez való igazolása messze nem alakult problémamentesen, és bár az Olasz Nagydíjon megszerezte pályafutása nyolcadik futamgyőzelmét, a McLaren színeiben pedig az elsőt, a csapattársa, Lando Norris általában gyorsabb nála.

És míg Norris már többször is összecsapott idén a két VB-aspiránssal, Hamiltonnal és Verstappennel, addig Ricciardónak eddig nem volt sok lehetősége erre. Ezzel együtt az ausztrál úgy véli, meg tudná nehezíteni a holland és a brit versenyző dolgát.

„Mindig próbálok minél előrébb lenni a pályán, még akkor is, ha nagyon izgalmas a világbajnoki címért folyó harc. Egyértelmű, hogy meg fogom támadni Maxot és Lewist, ha lehetőségem lesz rá” – jelentette ki Ricciardo a Beyond the Grid podcastben.

Azt is hozzátette, hogy a késői fékezésével úgy is meg tudja nehezíteni a dolgukat, hogy a McLaren gyengébb idén a Mercedes és a Red Bull autójánál.

„Elég későn tudok fékezni, ami azt jelenti, hogy a többi pilótának ezt is figyelembe kell vennie, amikor ellenem harcom. Személyesen nem vagyok vakmerő, de szeretek kockázatot vállalni” – mondta a mosolygós ausztrál, aki az F1 Global Fan Survey-ben a negyedik legnépszerűbb pilóta lett.

