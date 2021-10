Kiderült, melyik versenyzők, csapatok és pályák a legnépszerűbbek az F1-rajongók körében!

A 2021-es F1 Global Fan Survey eredményeiből kiderült, hogy a rajongók szemében a Forma-1 világszerte a motorsport csúcsának számít. A Forma-1 a legutóbbi, 2017-es felmérés óta a lelkesebb, sokszínűbb és fejlődő szurkolói bázis részéről is nagyobb érdeklődést és elkötelezettséget tapasztal. Összességében a felmérés az eddigi legfiatalabb és legváltozatosabb mintát regisztrálta, az átlagéletkor 32 év volt (4 évvel kevesebb, mint 2017-ben), a nők részvétele a felmérésben majdnem megduplázódott, 18,3%-ra (a 2017-es 10%-hoz képest), a diákok által adott válaszok aránya pedig 26%-ra nőtt a 2017-es 18%-hoz képest.

„Rendkívül hálásak vagyunk minden rajongónak, aki időt áldozott arra, hogy megossza véleményét ebben a hatalmas felmérésben. Véleményük nagyon értékes számunkra, és rendkívül elégedettek vagyunk az eredményekkel. Szeretnék köszönetet mondani a Motorsport Networknek és a Nielsen Sportsnak is a hihetetlen munkájukért" - mondta Stefano Domenicali, a Forma-1 elnök-vezérigazgatója.

„Kiváltságos a sportágunk, amiért valóban nemzetközi, a világ számos kontinensén és országában versenyzünk, és globális rajongótáborral rendelkezünk. A világ minden sarkába eljutunk az eseményeink, a televíziós közvetítések, a közösségi média és a médiatartalmak révén. Ez áldás - hogy ilyen platformunk van -, de egyben felelősség is. Meg kell védenünk, amink van, növelnünk kell, még több rajongót kell elérnünk, és biztosítanunk kell, hogy ezek az áldások megmaradjanak és még erősebbek legyenek. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a helyes dolgokat tesszük, és továbbra is arra fogunk összpontosítani, hogy izgalmat és szórakozást teremtsünk a pályán és azon kívül is, amit minden rajongónk szeretne. Hatalmas izgalommal tekintünk a jövőnk elé, és tudjuk, hogy a rajongóink is így vannak ezzel."

A Motorsport Network F1 Global Fan Survey eredményei azt mutatják, hogy a rajongók nagyon lelkesek azzal az iránnyal, amit a sportág képvisel. A felmérésben részt vevők alapján az F1 megerősítette pozícióját a motorsport globális vezetőjeként, a megkérdezett rajongók figyelemre méltó 90%-a úgy véli, hogy a Forma-1 „a motorsport csúcsa". 2017-ben a rajongók 25%-a gondolta, hogy a sportág jobb állapotban van, mint 5 évvel ezelőtt - ez a szám 55%-ra nőtt, és még magasabb a 35 év alattiak körében (59%).

„Milyen izgalmas időszak ez a Forma-1 rajongóinak!" - mondta James Allen, a Motorsport Network elnöke. "Ez a felmérés mindig hatalmas vállalkozás, amelyet a Motorsport Network, Stefano, Ellie Norman és az F1-es csapat, valamint a Nielsennél dolgozó kollégáink együttműködése tett lehetővé. És persze a 187 országban a felmérést kitöltő rajongónk, akiknek a válaszai azt mutatják, hogy az F1 kiváló egészségnek örvend, minden bizonnyal a legjobbnak, amit a sportban eltöltött 30 éves pályafutásom során megtapasztaltam. Az F1 a múltban nehezen tudta megnyerni a fiatalabb rajongókat, különösen a női rajongókat, és ez a felmérés sokat elmond arról, hogy az új vezetőség digitális megközelítése és az olyan projektek, mint a Netflix "Drive to Survive" tölcsérhatása hogyan vonzza a szenvedélyes F1-rajongók új generációját. Az internetnek és a közösségi médiának köszönhetően ma már bárki, bárhol rajongóvá válhat. A Motorsport Networknél ezt már jó ideje felismertük, ezért hoztuk létre globális motorsportközösségeinket szerte a világon; és ők megszólaltak."

A megkérdezett rajongók körében az F1 első számú márkajellemzője az „izgalmas" - a többi vezető márkajellemző között a „technológiai", a „drága", a „versenyképes" és a „szórakoztató" szerepel. Ez az első alkalom, hogy a „versenyképes" és a „szórakoztató" szerepel az első ötben, és a megkérdezett rajongók több mint kétharmada úgy véli, hogy az F1 az "úttörő technológia" tekintetében meghaladja az elvárásaikat.

„A Nielsen Sports örömmel működik együtt ismét a Motorsport Networkkel és a Forma-1 hatalmas rajongótáborával világszerte, hogy olyan platformot biztosítson számukra, amelyen hallathatják hangjukat. Ez volt az eddigi legnagyobb egyedi sportfelmérésünk, és az adatok egyértelműen bizonyították mind az F1, mind a motorsport hihetetlen növekedését és általános egészségét" - mondta Nigel Geach, a Nielsen Sports globális motorsportért felelős vezető alelnöke.

A felmérés eredményeit ma, az Austinban megrendezett Forma-1 Egyesült Államok Nagydíjon hozták nyilvánosságra, és a felmérés kiterjedt a sportág közönségének méretére és demográfiai jellemzőire, a rajongók sportággal kapcsolatos hajlandóságára és hozzáállására, a versenyek, csapatok és versenyzők iránti vonzalmukra, valamint a versenyzés képernyők elől és élő nézőként való fogyasztására.

A 2021-es F1 Global Fan Survey főbb megállapításai a következők:

Legnépszerűbb csapatok, versenyzők és futamok

- Az F1-rajongók 91%-a rendelkezik kedvenc csapattal, 94%-a pedig kedvenc versenyzővel.

- A McLaren reneszánszát éli, és jelenleg a legnépszerűbb csapat, amelyet a Red Bull, a Ferrari és a Mercedes követ.

- Max Verstappen a legnépszerűbb pilóta, különösen a 25-34 éves rajongók körében. Lando Norris a 2. helyen áll, és a legkedveltebb pilóta a női célcsoport körében. Lewis Hamilton a 3. helyen áll, és a legnépszerűbb az Egyesült Királyságban, valamint a 35 év feletti rajongók körében. Daniel Riccardo a 4. helyen áll, és a legnépszerűbb Ausztráliában, valamint a 2. helyen a női rajongók körében.

- A rajongók kedvenc futamai Monza, Spa, Silverstone és Monaco.

Média, TV és gaming

- A fizetős televíziózás penetrációja magas, a rajongók fele már fizetős TV-n nézi a futamokat.

- A rajongók 68%-a állítja, hogy a jövőben a televízióban szeretné élőben nézni a futamokat, míg 13,8%-uk azt mondja, hogy online szeretné nézni.

- A rajongók több mint fele (51%) játszik motorsport-specifikus videojátékokkal, a 16-34 évesek 64%-a aktív motorsport-gamer.

- A 16-24 éves korosztályon belül 80% játszott F1-es játékkal az elmúlt évben, 34% pedig F1-specifikus esport közvetítéseket nézett.

További eredmények

- Az új, fiatalabb közönség körében növekedés tapasztalható: USA (50%), India (55%), Kína (58%), Mexikó (45%); ők azt is jelezték, hogy kevesebb mint öt éve követik a sportot.

- A rajongók 55%-a szerint az F1-nek világelsőnek kellene lennie a 100%-ban fenntartható üzemanyagok kifejlesztésében. A rajongók 67%-a ismeri az F1 azon tervét, hogy 2025-re 100%-ban fenntartható üzemanyagokat vezet be.

- A rajongók 58%-a szerint a sportágban a sport és a szórakoztatás megfelelő egyensúlyban van (a 2017-es felmérés eredményeihez képest 39%-kal magasabb arányban. Ezt különösen a sportágba újonnan belépők érzik így - 81% azok közül, akik az elmúlt 12 hónapban kezdték el követni az F1-et.

- A Twitter a leggyakrabban használt platform a közösségi média használatában a versenyhétvégék alatt. Az Instagram a leggyorsabban növekvő.

A teljes felmérés letölthető PDF formátumban a https://f1-global-fan-survey.motorsport.com oldalon.

