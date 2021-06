Perezt meglepte a „nyitott” és „segítőkész” Albon

Azok után, hogy a 2019-es Brazil Nagydíjon már megszerezhette volna az első dobogós helyezését, és a 2020-as Osztrák Nagydíjon is csak Hamilton hibája miatt nem tudott támadni a futamgyőzelemért, a Red Bull is arra számított, hogy Alex Albonnal hosszú távra tervezhetnek.

A thai azonban sosem tudott igazán kibontakozni a 2020-as szezon során, és csak két dobogós helyezést szerzett, köztük a 2020-as Bahreini Nagydíjon, ahol az utolsó körökben füstölt el előtte Perez Racing Pointja.

A Red Bull a szezon utánra tolta a döntést a 2021-es pilótafelállásukról, és annak ellenére, hogy szerették volna megtartani Albont, tudták, hogy 2021-ben a Honda gyári támogatásának utolsó évében, a relatíve változatlan szabályok miatt felvehetik a versenyt a Mercedesszel, és nem mehettek a fantasztikusan teljesítő Sergio Perez mellett sem, aki elérhetővé vált a 2021-es szezonra.

A Red Bull döntésének jogossága egyelőre beigazolódni látszik, azonban nem engedték el Albon kezét sem: amellett, hogy a csapat 3. számú pilótája maradt, a Red Bull támogatásával a DTM-ben versenyezhet idén.

A Red Bull pedig egyelőre nagyon meg van elégedve a thai munkájával: Christian Horner az ő szimulátoros közreműködését is kiemelte Verstappen Monacói Nagydíjon szerzett győzelme után, most pedig Sergio Perez árulta el, hogy Albonnak is nagy szerepe van abban, hogy viszonylag hamar ráérzett az RB16B-re, pedig erre nem is számított.

„Szerintem remek csapatunk van, jó volt látni, amit Max tett” – mondta Perez a Red Bull hivatalos oldalának adott interjújában, ahol arról kérdezték, milyen a csapatszellem az alakulatban, és mit szól ahhoz, hogy Max és Alex is gratulált neki.

„Teljesen megérdemelte volna a győzelmet, mindent tökéletes csinált azon a hétvégén. Ugyanez elmondható Alexről is, aki elképesztően sokat dolgozik a szimulátorban a mérnökökkel.”

„Emlékszem, hogy amikor megérkeztem, nem számítottam arra, hogy ilyen nyitott lesz majd velem, de ő elmondta, hogy neki milyen problémái voltak az autóval, hogyan működik a kocsi, és nagyon jó volt, hogy már az első naptól kezdve támogatott.”

„Nagyra értékelem a munkáját, amit hétvégéről hétvégére csinál a csapattal a szimulátorban. Ilyen az igazi csapatmunka, és minden egyes csapattag hozzájárul ahhoz, hogy most itt lehetünk.”