A Pirelli reagált Coulthard gumiháborút kívánó kritikájára

A 2021-es Azeri Nagydíjat megelőzően David Coulthard a RaceFans-nek adott nyilatkozatában kritizálta a Pirellit, mivel szerinte soha nem futott még az F1 ilyen rossz gumikon, és véleménye szerint még egy gumiháború is jobb lenne a Pirelli monopóliumánál.

„Ez az egész Pirelli-éra zavaros nekem, és unalmas erről beszélni, unalmas a gumikra panaszkodó pilótákat hallgatni, akik azt mondják, hogy „próbáltam nem túl keményen bánni a gumikkal” – nyilatkozta a skót expilóta.

Az Azeri nagydíjat megelőző sajtótájékoztatón fel is jött ez a téma, a Pirelli Forma-1-es igazgatója, Mario Isola szerint azonban Coulthard nem rájuk, hanem az F1 preferenciáira panaszkodott.

„Nem a Pirelli kritizálta” – nyilatkozta az olasz szakember. „Természetesen tetszett neki a gumiháború, ahol nem csak a versengés nem csak az autók, motorok, de a gumik között is folyamatos volt.”

„Nem tetszik neki a jelenlegi rendszer, ahol a gumik kopnak, de ahogyan ti is tudjátok, direkt vannak ilyenre tervezve a gumik” – mondta Isola, utalva arra, hogy a mai napig hatással van a gumikra Bernie Ecclestone 2011-es kérése, de véleménye szerint jövőre, amikor a sokkal modernebb, low-profile gumikra vált az F1, ez már nem lesz probléma, mivel azt az utasítást kapták, hogy lassabban kopó gumikat készítsenek.

„A jövő év már egy másik sztori lesz, mert arra kértek minket, hogy a 18 colos gumiknak már másmilyen tulajdonságai legyenek: kevésbé fognak túlmelegedni és kopni. Ő csak a jelenlegi szabályokról és rendszerről osztotta meg a véleményét, amit teljesen megértek, mert több, mint 10 éve versenyzett az F1-ben, teljesen eltérő körülmények között.”

„Tudjuk, hogy a jelenlegi, nagyon gyors, és a korábbiaknál nehezebb autók óriási terhelést raknak a gumikra, ami persze kopáshoz vezet. Amikor egy másik autót követsz, rengeteg leszorítóerőt veszítesz, ez pedig egy újabb probléma.”

„Azon dolgozunk az FIA-val és a FOM-mal, hogy jövőre már ne ez legyen a helyzet. Biztos vagyok benne, hogy olyan autókkal, amelyek sokkal kevesebb leszorítóerőt veszítenek, amikor egy másikat követnek, és a kevésbé kopó gumikkal elérhetjük ezt.”

„A kopás persze nem lehet nulla, mert akkor nem lenne értelme 1-nél többször kiállni kereket cserélni, szóval figyelembe kell vennünk a nekünk kitűzött célokat. Azt elmondhatom, hogy a mostani tesztjeink során is vizsgáljuk a kopás mértékét, és arra kérjük a pilótákat, hogy nyomják neki, hogy megfelelően szimulálhassuk, mi fog történni jövőre. A most kapott adatokat természetesen majd ellenőriznünk kell az új autókkal is, de az eddigi eredmények biztatóak.”