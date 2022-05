Ocon sokat sírt a parkolóban a Mercedesnél töltött idő alatt Esteban Ocon újabb jó szezont fut az Alpine csapatánál, de ez nem mindig tűnt ilyen rózsásnak számára a helyzet. A versenyző a Beyond The Grid podcastben beszélt arórl, hogy nagyon sötét időszakokat is átélt pályafutása során.