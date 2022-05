A Ferrari a favorit Barcelonában? A korábbi pilóta szerint igen!

Az olasz csapat Charles Leclerc révén erősen kezdte a szezont, ám az utolsó futamok során kissé visszaesett a lendületük. A Ferrari azonban néhány jelentős frissítéssel érkezik Barcelonába, ami biztosíthatja, hogy ismét egy a végletekig kiélezett küzdelmet láthatunk majd a pályán.



Surer arra számít, hogy a frissítéseknek köszönhetően egy erős Ferrari lesz, ezért is jelöli az olaszokat favoritnak. „Egy nagy frissítést hoznak, aminek köszönhetően ismét ők lehetnek a favoritok Spanyolországban" - mondta a korábbi Forma-1-es versenyző az F1-insider.com-mal folytatott beszélgetésben.

Még több F1 hír: Wolff: Verstappen az idei favorit, a leggyorsabb autóval még könnyebb dolga lesz

A barcelonai pálya ráadásul jobban fekszik a Ferrarinak, így ezzel kapcsolatban is előnyben lehetnek Spanyolországban. A Ferrari a téli tesztek folyamán is jól mozgott, így magabiztosan várhatják a hétvégét, amelyet Surer is megerősített: „A pálya már eddig is megfelelt a Ferrari karakterisztikájának".



Nem a Ferrari azonban nem az egyetlen csapat, amely frissítésekkel érkezik, hiszen a Red Bull is változtatásokat eszközöl majd az autón. A csapatfőnök Chrstian Horner korábban elárulta, hogy a Red Bull nem kevesebb, mint hét kilót spórolt az autó súlyán.