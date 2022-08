Norris nem játszmázik Ricciardóval, szeretne neki segíteni

Szinte már lerágott csont, de gyakorlatilag minden héten felmerül Daniel Ricciardo szenvedése a McLarennél. Az ausztrál tavaly csatlakozott a wokingi alakulathoz, de még mindig úgy tűnik, hogy nem találja az összhangot az autóval.

Ez a csapat pilótáinak eredményein is meglátszik, míg az ausztrál 19 egységet "szorgoskodott össze" az idei szezonban, addig csapattársa, Lando Norris már 70-nél tart, annak ellenére, hogy az MCL36 cseppet sem úgy viselkedik, ahogy azt előzetesen várták.

Ricciardo várakozásokon aluli teljesítménye természetesen felerősítette azokat a pletykákat, miszerint a pilóta nem tölti ki 2023 végéig szóló szerződését és már az idény végén távozhat a McLarentől.

Ezeket a híreszteléseket azóta maga a versenyző és Andreas Seidl csapatfőnök is cáfolta, így nagyon úgy fest, hogy Ricciardo jövőre is kap egy esélyt a wokingi alakulattól. Azt persze csak találgatni lehet, miért romlott el az ausztrál teljesítménye, a Magyar Nagydíj után erről kérdezték csapattársát is.

Norrisnak azt a kérdést tették fel, játszmázik-e Ricciardóval, igyekszik-e mentális nyomást helyezni csapattársára, amit ő nem tud elviselni. „Milyen elmejátékot játszhatnék? Épp ellenkezőleg. Próbálok neki segíteni, amennyire csak tudok“ - idézi a britet a GPFans.

„A csapat érdekeit szolgálja, ha együtt tudunk dolgozni, az a célunk, hogy legyőzzük az Alpine-t. Minden adatot lát, amit én is látok. Ha a világbajnoki címért harcolnánk talán még többet segítenék neki, hiszen ez a csapat érdeke. Nem játszmázok, igyekszem megnyugtatni“ - szögezte le Norris.

A 22 esztendős pilóta korábban arról is beszélt, hogy sokat tanult Ricciardótól, amióta csapattársak a McLarennél, bár elismeri, egyetlen versenyző sem szeretné, hogy a másikra kelljen támaszkodnia.

„Segítünk egymásnak, amennyire csak tudunk. Még mindig sok olyan dolog van, amit jobban csinál nálam és amit hasznosítani tudok a beállításoknál, vagy a vezetés közben. Örülök, ha kérdéseket akar feltenni nekem, vagy tudni akarja, hogyan érzem magam az autóban“ - mondta Norris.

