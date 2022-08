A Mercedes illegális gázpedállal gyanúsítja a Ferrarit – sajtóinformáció!

Charles Leclerc július elején, Ausztriában a rádión keresztül beszélt arról, hogy gond van a gázpedáljával. Úgy érezte, mintha beragadt volna. A monacói így is kontroll alatt tartotta Ferrariját, és végül megnyerte a versenyt.

Amikor Leclerc két héttel később Franciaországban a falba állt a Ferrarijával, sokan azonnal azon gondolkodtak, hogy vajon megint a gázpedállal van-e baj. Leclerc ezt elhárította, és azt mondta, hogy a saját hibája volt, de úgy tűnik, a Mercedes másképp gondolkodik erről.

A Motor.es számolt be arról, hogy a Mercedes fontolóra veszi, hogy az FIA-hoz fordul, mert a csapat szerint a Ferrari szabálytalan gázpedállal versenyzik. A Mercedesnek van egy szoftvere, amit a csapatoknak szolgáltatott nyílt adatok felhasználására tudnak alkalmazni, ezzel a rivális csapatok telemetriáját tudják elemezni.

A szoftver azt jelezte, hogy Leclerc a franciaországi baleset előtti körökben leállt. A gyanú szerint mégis tovább gyorsított, anélkül, hogy a lába a gázpedálon lett volna. Ez arra enged következtetni, hogy a számítógép végzi Leclerc munkájának egy részét, mely természetesen illegális.

Azonban az is elképzelhető, hogy csak egyszerűen meghibásodott az elektromos gázpedál és a beleset előtti körökben már nem tudott adatot szolgáltatni, majd végleg megállt. A Mercedes maga is arra számít, hogy az FIA szerint ez a gyanú túl homályos, de a csapat reméli, hogy így is meg tudják győzni őket a vizsgálatról.

