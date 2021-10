Norris: a McLaren isztambuli nehézségei „nem jöttek meglepetésként”

A brit pilóta azonban a kvalifikációt követően elmagyarázta, hogy nem igazán érte őket meglepetésként ez a szereplés. Érzése szerint ugyanis az autójuknak egyszerűen kevésbé ízlenek a török pálya hosszabb kanyarjai, ahogyan azt mondjuk Zandvoortban is láthattuk.

„Szerintem ez egyszerűen a pálya természete miatt van, a kanyarok kialakítása miatt, sokkal inkább hasonlít Zandvoortra. Elnyújtott csúcspontú fordulók vannak, amelyekben mi küszködünk” – magyarázta Norris.

„Szerintem ezek a nehézségek nem jöttek meglepetésként számunkra, mert már a hétvége előtt is számoltunk vele. Amikor persze ilyen helyzet áll elő, azt sosem könnyű elhinni, de ettől függetlenül nem lepődtünk meg rajta.”

Ricciardo azonban még így is csalódottabb lehet, mint márkatársa, hiszen csak 16. lett. „A pályát egyértelműen inkább az első tengely határolja be. Sok a hosszú kanyar, ez pedig nagy terhet ró az első gumikra, mi pedig nem vagyunk túl jók ezen a területen.”

A kiesésével kapcsolatban pedig elmondta, hogy az egyszerűen a tempóhiány miatt következett be. „Voltak még vizes foltok, aztán idővel egyre jobb lett. Ilyenkor egy tökéletes világban utolsóként akarsz menni, de ez persze nem mindig lehetséges.”

A lágyak kiaknázása egyébként már pénteken is nehezére esett Ricciardónak. „Már tegnap is nehezebb dolgom volt, szóval volt még min dolgozni. A Q1-ben két szettünk is volt, de így sem érződött úgy, hogy teljesen rájöttem volna a dolog nyitjára. Ebben mondjuk az időzítésnek is szerepe volt.”

„Az 1-es kanyarban több sárga zászló volt, és ilyenkor kiesel a ritmusból, lemaradsz egy körről meg hasonlók, de ezeket amúgy sem tudtuk kontrollálni.” Amiket pedig tudtak, abban nem voltak most elég jók, de ettől még nem reménytelen a vasárnapi helyzetük.

