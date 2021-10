Az F1 egyeztet Törökországgal egy hosszú távú megállapodásról

A Török Nagydíjnak 2005 és 2011 között állandó helye volt a programban. Utána viszont részben a kisebb érdeklődés miatt kikerült onnan, és nem is tért vissza egészen 2020-ig, amikor a vírusjárvány miatt több másik viadalt is törölni kellett.

Idén is hasonló volt a helyzet, és eredetileg a Kanadai Nagydíj helyére került be a török pálya. Az esemény jövője azonban így is bizonytalan, és elég valószínűtlen, hogy jövőre is elmenjen oda a mezőny.

Voltak olyan pletykák, hogy talán a Szingapúri Nagydíj helyét vehetné át véglegesen, de ez jelenleg nem tűnik valószínűnek. Domenicali azonban megerősítette, hogy a sport megbeszéléseket folytat az Isztambul Parkkal, és a felek nyitottak lennének egy hosszabb távú megállapodásra is.

„Természetesen vannak folyamatban lévő egyeztetések. A naptár most persze tele van, de talán adódnak majd lehetőségek a jövőt tekintve.” A tavalyi nagydíj igazán jól sikerült, bár ez nagyban volt köszönhető a trükkös aszfaltfelületnek és az esőnek.

Idénre azonban már igyekeztek kijavítani sok mindent, az Intercity elnöke, Vural Ak pedig elmondta, hogy a létesítmény mindig készen fog állni az F1 fogadására. „Ahogyam Mr. Domenicali is elmondta, sok minden változhat, sok a meglepetés mostanság. Az Intercity Isztambul Park azonban mindig készen áll.”

Arról is beszélt, hogy jelenleg egy tízéves szerződésről tárgyalnak, a megállapodás megkötését pedig a szurkolók mostani jelenléte is segítheti. Miközben korábban pont a nézőszám hiánya volt az egyik probléma, idén 100 ezer embert várnak, és a sorok már pénteken is láthatóak voltak.

