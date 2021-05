A Williamsnél a monacói futam előtt titkon talán abban bíztak, hogy akár a Q3-as szereplés is meglehet majd nekik, és a szabadedzések alatt nem is tűntek annyira lassúnak. Nicholas Latifi és George Russell is mutatták annak jelét, hogy jól szerepelhetnek, bár azért a legjobb tízben nem igazán láttuk őket.

Russell mondjuk Portugáliában nagyon közel volt hozzá, hiszen a 11. helyen végzett, Monte Carlóban viszont a britnek meg kellett elégednie a 15. pozícióval, egy olyan helyszínen, amely szerinte kihangsúlyozta az autója „gyengeségét”.

„A hétvége előtt a Q3-ban reménykedtünk, viszont amint kihajtottunk a pályára, rájöttünk, hogy az Alfa Romeók, akik ellen általában küzdeni szoktunk, most sokkal gyorsabbak voltak nálunk, főként a lassabb kanyarokban, hasonlóan a Ferrarihoz. Most egy nagy lépéssel előttünk jártak” – nyilatkozta Russell a kvalifikációt követően.

„Szóval a Q3 nem volt lehetséges. Sikerült legyőznünk egy AlphaTaurit, akik általában nagyon is gyorsak, és Fernando Alonso előtt végeztünk, ami tényleg a maximumot jelentette most. Még a Haas is igen erősnek mutatkozott. Ez volt most a legtöbb. Ismerjük a gyengeségünket, és ez most egy volt közülük.”

Monacóban ugyan híresen nehéz nagyot alakítani a futamon, ha hátulról rajtolsz, Russell azért mindent meg fog próbálni, hogy jó versenyt teljesítsen. „Ez volt az egyik kedvenc helyszínem 2019-ben. Hatalmas élmény itt menni, és a határokig hajtani ezeket az F1-es autókat, mivel annyira izgalmas a pálya. Várom már ezt a 78 kört. Jónak kéne lennie.”

