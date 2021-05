A hétszeres bajnok nehéz kvalifikáción van túl, hiszen csak a hetedik helyet szerezte meg Monte Carlo utcáin, miközben csapattársa, Valtteri Bottas a harmadik helyre hozta be autóját. Ugyan a legnagyobb gondja az volt, hogy nem tudta működésre bírni a gumikat, azt is elmondta, hogy jobban is csinálhatták volna a dolgokat csapatszinten.

„Ma este lesz néhány komoly megbeszélés a mérnökeimmel, vagy majd a hétvégét követően. Voltak olyan dolgok, amelyeket meg kellett volna tennünk, de nem tettünk. Tanulni fogunk viszont belőle, és erősebben fogunk visszatérni a következő futamon.”

Amikor megkérték őt arra, hogy fejtse ki jobban, hogy mit kellett volna jobban csinálniuk, Hamilton így felelt: „Nem igazán tudom. Az én szempontomból kicsit frusztráló, de ez van” – tért ki a közvetlen válaszadás elől.

„Nem tudok túl sokat mondani róla, és nem is akarok kritikus lenni a csapattal, de zárt ajtók mögött majd az leszek. Keményebben kell dolgoznunk.” A brit szerint az istálló nem tudott építeni a jól sikerült csütörtöki napra, mivel a beállítások változtatása a teljesen rossz irányba küldte el őket szombatra.

„Rengeteg dolgon módosítottunk az FP3 után, mert az egy katasztrófa volt. Viszont minden a rossz irányba indult el, teljesen elrontottuk. Ezek után próbáltuk visszacsinálni, de csak még rosszabb lett minden. Szóval úgy vélem, hogy totálisan elveszítettük a fonalat csütörtök után” – mondta kritikusan Hamilton.

Mivel a Mercedes autója ismert arról, hogy nem tudja olyan gyorsan bekapcsolni a gumikat, mint mondjuk a Ferrari vagy a Red Bull, Hamilton elmondta, hogy nem igazán volt olyan pont, amikor komfortosan érezte magát az autóban.

„Egyértelműen küszködtünk az abroncsok felmelegítésével, és ez szerintem itt még jobban kijön, hiszen itt kevés energiát viszünk át a gumikba. Nem igazán van nagysebességű szakasz, ma pedig jóval hűvösebb is volt, ezért igazából még rosszabbá is vált, ahogy haladtunk előre.”

„Nem igazán tudom, hogy Valtteri hogyan oldotta meg mindezt. Az utolsó körömön mintha megjött volna a tapadás egy kis ideig, de aztán el is tűnt, szóval sok elemzés lesz. A hetedik hely persze nem jó kezdés itt, de holnap a lehető legjobban kell mennem, hogy limitáljuk a veszteségeket. Majd kiderül, hogy előrébb tudunk-e jutni” – fogalmazott a kicsit sem elégedett Hamilton.

