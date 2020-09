Mick Schumachert is megkérdezték Hamilton rekordbeállításáról

Hamilton elképesztő sikereknek örvendhetett mióta 2013-ban a Mercedeshez szerződött, és már 69 első helynél tart a csillagosoknál, amely kiegészül még a McLarennél szerzett 21 futamgyőzelemmel.

Ha Hamilton megnyeri a most hétvégi Orosz Nagydíjat Szocsiban, akkor beállítja Michael Schumacher 91 győzelmes rekordját, amelyről sokáig azt hitték, hogy nem lehet majd a nyomába sem érni.

A brit már így is a legsikeresebb F1-es pilóta a pole pozíciókat illetően, és ha az év végén őt koronázzák ismét világbajnokká, akkor utoléri Schumachert a bajnoki címek tekintetében is. Hamilton éppen a németet váltotta anno a Mercedesnél, akit továbbra is otthonában ápolnak a hét évvel ezelőtti síbalesete miatt.

Micket Oroszországban megkérdezték arról, hogy ő és családja mit gondolnak arról, hogy Hamilton mindjárt beéri, és valószínűleg túl is szárnyalja majd Schumacher egyik legelképesztőbb rekordját.

„Azt hiszem, hogy édesapám egyik mondata mindig az volt, hogy „a rekordok azért vannak, hogy megdöntsék őket”. Szerintem mindenki célja az ebben a sportban, hogy ezt tegye. Lewisnak egy nagyon-nagyon jó sorozata volt, nagyon kiegyensúlyozott és pozitív sorozata.”

Mick Schumacher, Prema Racing Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A rekordok csak a megdöntésre várnak, és mi is látjuk ennek a jó oldalát. Ez természetesen jó a sportnak. Ő ráadásul nagyon befolyásos is. A következő lépés gondolom akkor az lenne, amennyiben sikerül bejutnom az F1-be, hogy megállítsam őt.”

Schumacher elmondta, hogy többször is találkozott már Hamiltonnal, de mostanában nem volt alkalma beszélni vele, mivel a járvány miatt érvényben vannak a különböző buborékok. „Nyilván Lewis azok után érkezett a Mercedeshez, hogy apukám elment onnan…”

„A pályán voltam néhányszor, és sikerült beszélnem vele bizonyos pillanatokban, de persze ő eléggé elfoglalt ember. Én is az vagyok, és főleg most, a vírus miatt viszonylag nehéz egymással beszélni személyesen. Ezért én inkább magamra fókuszálok, és Lewis is ugyanezt teszi” – mondta Mick, aki továbbra is vezeti az F2-es bajnokságot.

