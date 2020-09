HIVATALOS: Domenicali az F1 új vezérigazgatója!

A Liberty Media a mai napon hivatalosan is megerősítette, hogy Chase Carey-t Stefano Domenicali váltja 2021 januárjától a Forma–1 élén. Ezt a bejelentést már egy ideje pletykálták F1-es körökben, és miután a Lamborghini is bejelentette, hogy Domenicali elhagyja a márka vezetőségét, így biztos volt, hogy hamarasoan érkezik a sorozat közleménye is.

Erre pedig péntek délután került sor. „A Liberty Media Corporation bejelentette, hogy Stefano Domenicali 2021. január 1-jétől a Forma–1 elnöki és vezérigazgatói pozícióját tölti majd be. Chase Carey, a jelenlegi elnök és vezérigazgató a továbbiakban a nem ügyvezető igazgatói szerepet veszi majd át.”

Még több F1 hír: A Ferrari és az Alfa Romeo is a Mercedesből inspirálódott

„Chase elképesztő munkát végzett a Forma–1 vezetésével. Egy első osztályú kereskedelmi- és sportszervezetet hozott létre, amely számos eredménnyel büszkélkedhet, beleértve a sport vonzerejének kibővítését, a digitális jelenlétének növelését, új technikai szabályok kialakítását, a sport történetében először bevezetett költségvetési limitet, valamint sikerült egy új, igazságosabb Concorde-egyezményt is a tető alá hozni a csapatokkal.”

„Az ő tevékenysége megerősítette a Forma–1 státuszát mint a motorsportok csúcsán. Mindvégig remek partner volt, és a továbbiakban is várom tanácsait az új szerepkörében mint nem ügyvezető igazgató” – mondta Greg Maffei, a Liberty Media elnöke és ügyvezető igazgatója.

„Örömmel jelentjük be, hogy Stefano Domenicali a Forma–1 új elnöke és vezérigazgatója. Stefano magával hozza az F1-ben a Ferrarinál, valamint az autóiparban az Audinál és a Lamborghininél szerzett komoly sikereit.”

Chase Carey, Chairman, Formula 1 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Nagy megtiszteltetés volt a Forma–1-et, ezt a valóban globális, hatalmas, hetvenéves történelmet felölelő sportot vezetni. Büszke vagyok a csapatra, akik nemcsak egy roppant kemény 2020-as éven vittek minket át, de sokkal céltudatosabban és elszántabban tértek vissza a fenntarthatóság, a sokszínűség és a befogadás területén.”

„Biztos vagyok benne, hogy egy stabil, hosszú távú növekedés alapjait fektettük le. Nagy kaland volt és élveztem a csapatokkal, az FIA-val és az összes partnerünkkel való közös munkát. Várom, hogy támogathassam a volánt átvevő Stefanót” – írja a leköszönő igazgató a sajtóközleményben.

Domenicali pedig így üdvözölte új munkáját: „El vagyok ragadtatva, hogy csatlakozhatok a Forma–1-hez, a sporthoz, amely az életem része volt. Imolában születtem és Monzában élek. Az FIA-nál az együlésesek tanácsának vezetőjeként kapcsolatban maradtam a sorozattal.”

„Nagy várakozással tekintek a csapatokkal, a promóterekkel, a szponzorokkal és a Forma–1 megannyi partnerével való együttműködés elé, hogy a cég tovább haladhasson. Az elmúlt hat év az Audinál és a Lamborghini élén szélesebb rálátást és tapasztalatot adott, amelyet most magammal hozhatok a Forma–1-be.”

Íme az Orosz Nagydíj második szabadedzésének összefoglalója.

A 2020-as Le Mans-i 24 órás verseny összefoglalója