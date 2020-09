Hiába volt övé mindkét edzés, Bottas szerint még bőven maradt benne idő

Szocsi eddig nagyon kegyes volt a Mercedeshez az utóbbi években, hiszen futamon még egyszer sem kaptak itt ki. Valtteri Bottasnak is egy igazán kedvelt pályája az orosz, hiszen 2017-ben itt aratta élete első F1-es győzelmét. Úgy tűnik, hogy a 77-es számú autót vezető pilótának nagyon is bejön ez a helyszín.

Ez pedig pénteken is látszódott, hiszen sikerült neki mindkét szabadedzést megnyernie, bár Bottas azt is elmondta, hogy maradt még benne, mivel nem alakult minden tökéletesen számukra sem. Természetesen megkérdezték tőle, hogy hogyan értékeli a napját.

„Az első edzést többször is félbeszakították a piros zászlók, ezért nem tudtunk mindent kipróbálni. Volt egy nagy elfékezésem is, amellyel leírtam az egyik gumiszettemet. A második edzésen már sokat tudtunk menni, de még így sem sikerült minden szektort tökéletesen belőni a leggyorsabb körön.”

„Szóval több van még ebben. Valójában elég trükkös körülmények voltak ma. Ezért is láttunk annyi embert hibázni.” Bottasnak azért az utolsó kanyarral is meggyűlt a baja kicsit, hiszen többször is négy kerékkel driftelve érkezett meg a célegyenesbe.

„Úgy tűnt, hogy főleg az alacsony üzemanyagos körökön mindig szenvedtem az autó hátuljával. Ott tehát lesz mit megnézni. Inkább ralis vezetési stílus volt ez, mintsem F1-es stílus. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a leggyorsabb mód a körbejutásra!” – mondta nevetve Bottas.

Egy érdekes eset is lejátszódott a második edzés végefelé, amikor azt jelentette a rádión, hogy nem tudja rendesen jobbra fordítani az autót, mert valami odaragadt a kezéhez. A finn ezzel kapcsolatban elmondta, hogy valamilyen ragasztószalag vagy matrica lehetett a ludas, és emiatt nem tudta rendesen mozgatni a könyökét, amikor jobbra kormányzott.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Aztán azonban kiállt a bokszba, és hamar megoldották ezt a gondot. Ami pedig a hétvégi esélyeket illeti, a pilóta ismét kihangsúlyozta, hogy erősek, de még tudnak majd időt találni, főleg a pálya harmadik szektorában.

„Jelenleg minden elég jónak tűnik. Ahogy már mondtam korábban, még mindig sok idő van az asztalon és a beállítások terén is. Az első és második szektor már viszonylag jó, de a harmadikban még kicsit ideges az autó, szóval ha azt össze tudjuk rakni, akkor sok időt fogunk még nyerni, az biztos.”

Végül megkérdezték még tőle, hogy mit szól Stefano Domenicali friss kinevezéséhez, aki az F1 új elnök-vezérigazgatója lesz a következő évtől. „Kicsit ismerem, és nagyon kedves embernek tűnik, nagyon naprakésznek. Természetesen rengeteg tapasztalata van a motorsportok és az F1 területén, szóval nem kételkedem abban, hogy remek munkát fog végezni a jövőben” – véleményezte a mai nagy bejelentést.

