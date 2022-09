Megerősítették a 2023-as F1-es téli teszt időpontját

Bahrein a koronavírus-járvány adta lehetőségeket kihasználva nem csak a Forma-1-es szezonok legelső futamára, de a téli tesztek rendezési jogára is monopóliumot vásárolt a Forma-1-től.

2022-ben a barcelonai téli tesztet nem is lehetett hivatalosan előszezoni tesztnek hívni, és a generációváltással magyarázható nagy érdeklődés ellenére sem közvetítette a tesztet a FOM, csak pár héttel később a bahreinit.

Arra számítani lehetett, hogy a tesztlehetőségeket mindenhol korlátozó, és az azzal megnyert időt sprintfutamokba fordító F1 a 2023-as szezon előtt is csak egyetlen egy tesztlehetőséget biztosít a csapatoknak, most pedig meg is erősítették a bahreini teszt időpontját.

A 2023-as téli tesztet február 23.-25. között tartják majd a szahíri pályán, mindössze egy héttel a szezonnyitó verseny előtt. A hivatalos teszt mellett a csapatoknak két 100km-es filmforgatási nap és két 15km-es demonstrációs nap áll rendelkezésére, amelyeken a Pirelli erre a célja félretett gumijait használhatják.

A 2022-es szezon tapasztalatai alapján több apróbb szabályváltozást is eszközölt az FIA, amelyet ki kell majd tapasztalnia a csapatoknak.

15 milliméterrel meg kell majd emelnie a csapatoknak a padlólemez szélét, valamint megnehezítették a terheléses teszt paramétereit is, továbbá Csou Kuan-jü balesete után szigorúbban fogják ellenőrizni az utascella és a felső bukócső csatlakozási pontját is.