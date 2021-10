McLaren: el kell fogadnunk, hogy a Ferrari jobb nálunk

Daniel Ricciardo és Lando Norris a 7. és a 8. helyet szerezték meg a 2021-es Amerikai Nagydíj időmérő edzésén, de egy helyet még előrébb fognak lépni a mai rajtrácson Valtteri Bottas 5 rajthelyes büntetésének köszönhetően.

Nem lehet azonban teljesen elégedett a wokingi alakulat, hiszen a nagy bajnoki rivális Ferrari mindkét autójával be tudott férkőzni eléjük, és úgy tűnik, hogy míg a McLarennek a Mercedes motorok általános megbízhatósága miatt kell aggódnia, a Ferrari remekül építi a lendületét az új ERS-rendszerével, amely extra kb. 10-15 lóerőt ad az SF21-nek a szezon utolsó versenyeire.

A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl pedig kénytelen elfogadni, hogy jelenleg nem tudnak azonnal válaszolni a Ferrari tempójára, így továbbra is a versenyen felmerülő lehetőségeikre kell támaszkodniuk.

„Szolid eredményt értünk el, jó, hogy újra mindkét autónkkal ott lehettünk a Q3-ban” – értékelte az időmérő eredményét Seidl. „El kell fogadnunk, hogy nem voltunk elég jók, a Ferrarik egy picit jobbak voltak nálunk. Egy ilyen szoros eredmény után természetesen azon gondolkodunk, hogy mit csinálhattunk volna jobban, de valószínűleg ők is ezt teszik.”

„Az autónk erős lehet a versenyen, és a célunk természetesen az lesz, hogy a Ferrarik előtt végezzünk majd. Érdekes lesz látni, mire lesznek képes Carlosszal (aki a kevésbé optimális lágy gumikról rajtol majd), ez biztosan egy lehetőség lesz előttünk, de érdekes lesz látni azt is, hogy magunk mögött tudjuk-e tartani Valtterit. Ez elég trükkös lesz, mert az autójuk egyértelműen jobb, mint a miénk, de ahogyan már idén többször is láthattuk, erre is van esély.”

6 versennyel a szezon vége előtt természetesen már a McLaren és a Ferrari is gőzerővel dolgozik a 2022-es autóján, így a McLaren nem tudja már a fejlesztési versenyben megelőzni a Ferrarit, akik a 2022-es erőforrásuk hibrid rendszerét ültették be kísérleti jelleggel az idei autójukba – egyelőre igen sikeresen.

„Az biztos, hogy a Ferrari is megerősítette, hogy fejlődtek az új rendszerükkel, de nem fordítunk túl sok energiát erre, a saját csomagunkra kell koncentrálnunk, arra, hogy mindkét autónkkal pontokat szerezzünk, és ez remélhetőleg elég lesz ahhoz, hogy az utolsó futam utolsó köréig életben tartsuk ezt a csatát. Mi is tiszteletben tartjuk a Ferrarit, nem csoda, hogy ez a csapat képes volt ilyen feltámadásra a tavalyi évet követően. Két nagyon erős versenyzőjük van, és mindent bele kell adnunk, hogy tartsuk velük a lépést.”