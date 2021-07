Masi szerint az Igora Drive szintkülönbségei „nagyszerű” pályává teszik az Orosz Nagydíj új helyszínét

Mielőtt a Forma–1 ellátogatna azonban a helyszínre, még számos feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek, hogy az alkalmas lehessen a királykategória fogadására. Többek között magát a vonalvezetést is ki fogják majd bővíteni.

„Több változtatáson is dolgozunk jelenleg. A bővítés például már egészen előrehaladott állapotban van. Az egyik dolog, amit viszont szerintem nem értékelnek eléggé, az a helyszín domborzati viszonyai.”

„Igazából lenyűgöző, hogy milyen a pálya topográfiája, csak ezt a rajzokon sajnos nem lehet látni, személyesen azonban nagyon is szembeötlő” – magyarázta az ausztrál. Emellett az infrastruktúrán is igyekeznek javítani, mivel a helyszín később MotoGP-futamokat is szeretne rendezni.

„Van még mit elvégezni az első, 2023-ban tartandó esemény előtt. A FIM is megadta neki a legmagasabb minősítést, így az ottani barátainkkal közösen dolgozunk azon, hogy néhány változtatásra sor kerüljön, ami a garázsok számát illeti.”

A motorosoknak jóval kisebb garázs is elegendő, ezért Masi elmondta, hogy a létesítmény épít majd még néhányat belőlük, emellett pedig több rutinszerű módosításra is sor kerül. „A bukótereket és néhány kerékvetőt kell átalakítani.”

„Ugyanakkor semmi szokatlan nincsen, vagy olyasmi, amit más új helyszíneken ne láttunk volna korábban.” A munkálatok tehát zajlanak, a Szentpétervártól nem messze található versenyhelyszín pedig a tervek szerint két év múlva látja majd először vendégül a száguldó cirkusz mezőnyét.

