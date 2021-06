„Izgalmas” bővítést kap a Forma-1 Orosz Nagydíjának új helyszíne

Múlthéten jelentették be hivatalosan is, hogy 2023-tól kezdve nem már Szocsi, hanem a Hermann Tilke tervezte Igora Drive pálya ad majd otthont az Orosz Nagydíjnak. A pályát 2019-ben nyitották meg, de egyelőre csak országos versenysorozatok versenyeztek rajta, miután a DTM és a W Series futamait eltörölték a koronavírus-járvány miatt.

Mióta megnyílt a pálya, folyamatosan lehetett hallani arról, hogy hozzájuk kerülhet a Forma-1-es verseny rendezése, ugyanakkor kérdéses volt, hogy a kicsit több, mint 4 kilométeres vonalvezetés mennyire lesz alkalmas a száguldó cirkusz befogadására.

Igora Drive trackmap - Eredeti vonalvezetés Fotó készítője: Igora Drive

A Motorsport.com-nak adott exkluzív interjújában azonban a versenyt rendező Rosgonski vezérigazgatója, Alelszej Titov elárulta, hogy már a pálya tervezésekor papírra vetettek egy 1100 méteres toldatot, annak érdekében, hogy könnyen meg tudjanak felelni az F1 igényeinek.

A tervek szerint az utolsó szektor két egyenesét meghosszabbítják, és egy őrült visszafordítót kap a pálya, két 12%-os szintváltozással és döntött kanyarokkal.

Igora Drive Autodrom - kibővített verzió (Elnézést kérünk a minőségért, mi is így kaptuk a képet) Fotó készítője: Rosgonki

„Kész tervünk van arra, hogyan fogjuk meghosszabbítani a pályát” – mondta Titov. „A jelenlegi vonalvezetés a legrövidebb pályák közé tartozna, így hosszabbnak kell lennie. Kicsit több lesz a szintváltozás, és megdöntünk pár kanyart, így izgalmas pályát fogunk létrehozni.”

A bővítésekkel a pálya hossza a jelenlegi 4.08 km-ről 5.18 km-re fog növekedni, az így meghosszabbított egyeneseken pedig könnyebben lehet majd előzni a modern Forma-1-es autókkal.

Titov azt is elárulta, hogy a pálya infrastruktúráját is fejleszteniük kell még, mielőtt alkalmas lenne az Igora az F1 fogadására, de ezek a módosítások végig tervben voltak, várva az F1 érdeklődésére.

„Nem kell teljesen újraépítenünk a pálya körkényét, az infrastruktúra nem különbözik annyira a legtöbb európai pályától, de kibővítünk mindent. Jelenleg nincs elég garázs a pályán, de ezt a főépület kibővítésével meg fogjuk oldani” – mondta Titov aki azt is hozzátette, hogy az FIA elnöke, Jean Todt, valamint az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali is áldását adta a projektre, aki meg is látogatta a pályát a múlt héten.

„Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk Domenicalitól. Persze ő is kiemelte azokat a területeket, amelyekre még több figyelmet kell majd fordítanunk, hogy a pálya tényleg mindenben megfeleljen az F1-nek, de ezek mind technikai kérdések.”