Alonso: Igen, nyerhettem volna 5-6 világbajnoki címet!

Két év kihagyást követően ismét ott van a Forma-1-es mezőnyben Fernando Alonso, aki az Alpine csapatával áll rajthoz a száguldó cirkuszban, 9 futam alatt eddig 20 pontot gyűjtött, a legjobb idei eredménye pedig a Bakuban szerzett hatodik helyezés.

A kétszeres világbajnok kapcsán pedig sokszor felmerül az a feltételezés, hogy több világbajnoki címet is nyerhetett volna. Az EFE kérdésére válaszolva pedig a spanyol pilóta megerősítette, hogy szerinte is nyerhetett volna ötször vagy hatszor:

„Nos, azt válaszolnám, hogy igen. Kétszer is nagyon közel kerültem a világbajnoki címhez, valamikor három pont hiányzott… kétszer lettem világbajnok, négyszer pedig világbajnoki második, és ebből háromszor kevesebb mint három-négy pont választott el a címtől.”

Még több F1 hír: Ricciardo és Norris egy véleményen: Változtatni kell a kvalifikációs káoszon

„Amellett, hogy kétszeres világbajnok vagyok, szerintem 5-6 évben a világbajnokság utolsó fordulójában is harcban voltam a címért. Sőt, olyan is előfordult, hogy a futam 20., 40. vagy 50. körében még virtuálisan én vezettem a bajnokságot.”

„Arra is büszke vagyok, hogy amikor bajnok lettem, az nem annak volt köszönhető, hogy domináns autóban ültem, vagy annak, hogy így alakultak a körülmények, vagy mert szerencsém volt. Mindig is azt gondoltam, hogy erős csapatunk van, én pedig egy erős versenyző vagyok, és bármi is történjen, nem adjuk fel, küzdeni fogunk azért, hogy az élre kerüljünk.”

Alonso azt is elmondta, nem sokat gondol arra, hogy hogyan alakulhatott volna másképp egy-egy szezon:

„Egy világbajnoki szezonban mindig vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. 2007-ben egy ponttal maradtam le a címről, ez az egy pont pedig számtalan versenyen alakulhatott volna máshogyan, de nem sokat gondolkozom erről.”

Végül a spanyol arra is kitért, hogy a két világbajnoki évében az is „segítette” őt, hogy a riválisain kifogott a technika:

„Ha megnézzük, mi volt a múltban, azt is gondolhatod, hogy néha szerencsés voltam a világbajnoki éveimben. 2005-ben Räikkönen motorja két-három olyan futamon adta meg magát, amin ő vezetett. 2006-ban pedig Michael motorja Szuzukában hibásodott meg, ami az utolsó előtti verseny volt.”

„Szóval ha elkezdesz számolni, akkor azt is megnézed, hogy mit nyertél és azt is, hogy mit nem. Talán többet is nyerhettem volna, de jobb elfogadni, bármit is nyertél, és kiélvezni azt” – mondta Alonso.

McLaren: Csalódottak vagyunk Ricciardo miatt…