Marko nem tervezi a nyugdíját, marad a Red Bullnál

Dr.Helmut Marko 1971 és 1972 között versenyzett a Forma-1-ben. Az osztrák sokkal nagyobb karriert is befuthatott volna a szériában,de a súlyos balesete miatt ez nem valósulhatott meg. Marko, aki Le Mansi 24 órás futamot is nyert, régóta a Red Bullnál tölt be tanácsadói szerepet a tulajdonos Dietrich Mateschitz jobbkezeként.

Marko az, aki a versenyzőkről dönt a RedBullnál és a Toro Rossónál, de a napi munkában nem vesz részt.Az operatív irányításért Milton Keynes-ben Christian Horner felel, addig Faenzában Franz Tost irányít. Helmut azonban mindenre hatással lehet, hiszen gyakorlatilag teljhatalommal rendelkezik a két csapatnál.

Markót a RedBull junior programjának szellemi atyjának is nevezik, amit 2003 óta vezet. Miközben a paddockban sokan panaszkodnak az állandó repülések és a versenyek száma miatt, az osztrák inkább élvezi a dolgot. „Nem értem, hogy az embereket miért zavarja a sok repülés. Az emberek többsége csak vágyakozik az ilyen utakra, és én ezt bizonyos kényelmesség mellett tehetem meg.” - mondta a 76 esztendős Marko a Motorsport-Total kérdésére.

Marko elutasította azt az opciót, hogy nyugdíjba menjen, így még egy ideig biztosan a Red Bullnál marad, bár az elmúlt 5 évet borzalmasnak nevezte, amiért nem tudtak címet nyerni. Ez is csak az éhségét és a motivációját mutatja, így helyettest sem keres. Gerhard Berger, a DTM főnöke potenciális utód lehet.

Az ex-F1-es ráadásul nagyszerű kapcsolatot ápol a tulajdonossal, de a VW Motorsport igazgatója, Fritz Enzinger is szóba jöhetne. Egy osztrák biztosan kiesik a sorból, aki nem más mint Toto Wolff, a Mercedes első embere.